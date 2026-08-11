En alianza con la iniciativa privada, hacemos grandes cosas por Coahuila: Manolo

General Motors dona tres vehículos eléctricos que serán destinados a fortalecer labores sociales en nuestro estado, en tanto que la empresa Waelzholz coloca la primera piedra de su planta en Ramos Arizpe en la que invertirá más de mil millones de pesos

Como parte del trabajo coordinado y en equipo entre gobierno, iniciativa privada y sociedad, el gobernador Manolo Jiménez Salinas presidió la ceremonia en la que la empresa General Motors donó tres camionetas eléctricas Chevrolet Brightdrop 600 destinadas a fortalecer programas de atención social en beneficio de la población coahuilense.

Además, acompañó a directivos de la empresa Waelzholz en la ceremonia de colocación de la primera piedra de lo que será su primera planta en México, misma en la que se invertirán más de mil millones de pesos.

“¡Cuando gobierno e IP trabajamos juntos, los resultados llegan a nuestra gente! Hoy recibimos una donación de vehículos por parte de General Motors para el DIF Coahuila, Inspira Coahuila y el DIF Ramos Arizpe. Muchas gracias por el apoyo”, mencionó el mandatario estatal.

En su visita a la planta de General Motors, en Ramos Arizpe, Manolo Jiménez destacó que Coahuila es el principal productor de vehículos y de autopartes de todo México, y que eso se debe a la llegada a la entidad, hace 45 años, de General Motors.

“En gran medida, el éxito de General Motors radica en una gran alianza entre sociedad civil, iniciativa privada, gobierno, y en lo más valioso que tiene esta empresa, las y los trabajadores”, dijo.

Reconoció que en Coahuila se tiene la mejor mano de obra calificada del país.

Agradeció a General Motors por la donación de estas tres unidades eléctricas, que son el resultado de la gran alianza que se tiene con esta empresa.

“Estas unidades van a andar en nuestras colonias, barrios y ejidos llevando a cabo proyectos de impacto social para bien de nuestra gente”, indicó.

María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva agradeció a General Motors por esta generosa donación, y por seguir demostrando que, además de ser un motor de desarrollo para Coahuila, es también un aliado comprometido con el desarrollo social de nuestras comunidades.

Francisco Garza, presidente y director general de GM para México, Centroamérica y el Caribe, mencionó que estas unidades contribuirán a que los apoyos, servicios y programas sociales lleguen a más comunidades de Coahuila, permitiendo ampliar el alcance de iniciativas que todos los días benefician a las personas que más lo necesitan.

Llega Waelzholz a Coahuila

Waelzholz es una empresa de capital alemán, dedicada a la producción de acero laminado en frío. Su planta estará ubicada en el parque industrial Chuy María Ramón, en Ramos Arizpe, y generará cien empleos directos.

“¡Bienvenida la empresa Waelzholz a Coahuila! En Ramos Arizpe colocamos la primera piedra de su nueva planta, con una inversión de mil 200 millones de pesos. Esta empresa alemana líder mundial eligió nuestra tierra porque aquí hay seguridad, estabilidad laboral, certeza y las mejores condiciones para invertir. ¡En equipo seguimos fortaleciendo la economía y la generación de nuevos empleos, llevando a Coahuila pa’delante, a pasos de gigante!”, expresó Manolo Jiménez.

El mandatario estatal agradeció a los directivos de esta empresa por confiar en Ramos Arizpe y en Coahuila, y les auguró éxito en sus operaciones.

“Aquí en Coahuila somos aliados de todo aquel que quiere trabajar, emprender e invertir en nuestro estado”, reiteró.

Abundó que su gobierno tiene muy claro que el desarrollo y los empleos se dan trabajando en equipo iniciativa privada y gobierno.

“Porque nosotros como gobierno generamos las condiciones para que puedan llegar los inversionistas y encontrar el mejor lugar para invertir y para trabajar”, mencionó.

Luis Olivares Martínez, secretario de Economía, expresó que en Coahuila se tiene un entorno sumamente propicio para los negocios, con mano de obra calificada, con un entorno de seguridad importante; pero, sobre todo, con gente que quiere colaborar a que los proyectos sean exitosos.

En esto eventos acompañaron al gobernador, además, Gabriel Elizondo Pérez, senador de la República; Tomás Gutiérrez Merino, presidente municipal de Ramos Arizpe; Tereso Medina Ramírez, secretario general de la CTM; Nazira Zogbi Castro, secretaria del Trabajo; Adrián Enciso, director de Vehículos Eléctricos y Brightdrop; Óscar Quintanilla, director de Planta GPS, Complejo Ramos Arizpe.

Hans-Toni Junius, presidente del consejo administrativo de Waelzholz; José María Morales Padilla, administrador fiscal del Estado; Baroudi Zelit, CEO Waelzholz Brasmetal; André Sereno, director de Operaciones Waelzholz México; Omar Chávez, director comercial Waelzholz México; Marco Ramón Aguirre, presidente de la división de Parques Industriales Amistad. (El Heraldo de Saltillo)