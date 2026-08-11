Invita CRIT Coahuila a saltillenses a apoyar certamen del Rey y la Reina de esa institución

Buscan superar meta de 80 mil pesos para ayudar a la operación de ese centro

El Centro de Rehabilitación Infantil Teletón de Coahuila (CRIT) está invitando a la comunidad de Saltillo para que den su apoyo a las niñas y niños de esa institución que en este 2026 toman parte en el tradicional certamen del Rey y la Reyna, que en este año buscará superar la meta de recaudación de es de 80 mil pesos para ayudar con los gastos de operación de este centro.

Al respecto, la encargada de comunicación social del CRIT, Daniela Sena, dijo que la campaña en la que están participando los pequeños candidatos concluirá hasta el próximo 30 de septiembre, por lo que las y los saltillenses disponen de tiempo suficiente para apoyar las actividades que realizarán las familias de los concursantes, entre las que destacan la venta de comida, juguetes, rifas y loterías, entre otras más.

Cabe mencionar que los candidatos del certamen en este 2026 son Carlos Bustos, Dereck Martínez, Emilio López, Nayla López, Bárbara Delgado, Génesis Cisneros, Ilze Fuentes, Santiago García, y Víctor Carmona, todos pacientes activos del CRIT, quienes con gran entusiasmo están haciendo el llamado a la población para que los apoye en este evento, en el que ganarán la candidata y el candidato que más recaude.

De acuerdo con la institución, todos ellos son niñas y niños con grandes corazones, quienes con gran alegría se suman a esta aventura llena de esperanza, inclusión y solidaridad.

Además se dio a conocer que cada uno de ellos tiene una historia única, una personalidad especial y sobre todo, un corazón dispuesto a sumar por los demás.

La coronación se llevará a cabo el próximo sábado 10 de octubre dentro del evento Teletón y quienes así lo deseen podrán apoyar mediante un donativo que podrán aportar a la alcancía digital Teletón, a través de la liga:

https://www.alcanciadigitalteleton.mx/grupos/369/reto4-176.html

(ÁNGEL AGUILAR)