Permanecerá Azucena «N» en prisión preventiva por homicidio de su pareja en Saltillo

Un juez local impuso la medida cautelar durante la audiencia inicial, luego de que la joven fuera acusada de homicidio calificado por cometerse con ventaja

Tras realizarse la audiencia inicial en su contra bajo la causa penal 1500/2026, Azucena «N» permanecerá en prisión preventiva luego de que un juez local determinara este martes imponerle dicha medida cautelar. La joven de 21 años enfrenta cargos por el delito de homicidio calificado por cometerse con ventaja, en agravio de su pareja, Johan Jared «N», también de 21 años.

Los hechos que derivaron en el proceso judicial ocurrieron la noche del pasado sábado en la colonia Universidad Pueblo, en Saltillo, donde una fuerte discusión entre la pareja habría terminado con un ataque con arma blanca que posteriormente provocó la muerte del joven.

Una discusión que terminó en tragedia

De acuerdo con los primeros reportes y el testimonio de una persona que se encontraba en el lugar, alrededor de las 9 de la noche Azucena «N» se encontraba consumiendo bebidas embriagantes junto con varias personas sobre la calle Sergio García Cabral.

En determinado momento, Johan Jared «N» le habría pedido que ingresara al domicilio y dejara de consumir alcohol, situación que habría provocado una discusión entre ambos.

La pelea continuó al interior de la vivienda y, aproximadamente 30 minutos después, el joven salió a la calle para pedir ayuda, mientras señalaba que presuntamente había sido atacado por su pareja.

Vecinos que se acercaron para auxiliarlo observaron que presentaba diversas heridas en la zona de la pierna y los glúteos, además de una importante pérdida de sangre. Ante la gravedad de la situación, los habitantes lo abordaron en una camioneta y lo trasladaron de inmediato a las instalaciones de la Cruz Roja, ubicadas en el Centro Metropolitano.

El estado de salud de Johan era crítico al momento de ingresar al área de urgencias, debido a la severa hemorragia que presentaba. Mientras recibía atención médica, el joven sufrió dos paros cardiorrespiratorios, por lo que el personal médico realizó las maniobras de reanimación correspondientes.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los especialistas, Johan Jared «N» finalmente perdió la vida a consecuencia de la gravedad de las lesiones que presentaba.

Tras recibir el reporte de lo ocurrido, elementos de la Policía Municipal acudieron al domicilio ubicado en la colonia Universidad Pueblo, donde lograron detener a Azucena «N», quien fue puesta a disposición del Ministerio Público, que inició las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.

A raíz de la aplicación de la duplicidad del término constitucional solicitada por la defensa de la imputada, la audiencia de vinculación a proceso se llevará a cabo el próximo 15 de agosto de este 2026. (OMAR SOTO)