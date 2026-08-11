Va Coahuila por recursos para seguridad y para “Los Chorros”

El gobernador Manolo Jiménez informó que se buscará que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 contemple recursos para proyectos como las carreteras Saltillo-Monclova y Los Chorros, además de fortalecer rubros de seguridad y obras de servicios para los municipios

El Gobierno de Coahuila buscará que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2027 se contemplen recursos suficientes para fortalecer rubros prioritarios como la seguridad, obras de servicios para los municipios y proyectos de infraestructura carretera bajo jurisdicción federal, informó el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas. Señaló que en los próximos días sostendrá reuniones con legisladores federales para plantear las prioridades de Coahuila y buscar que los proyectos considerados estratégicos para la entidad cuenten con recursos que permitan su ejecución.

«Los vamos a estar viendo en los próximos días. Por ahí tengo algunas reuniones con varios diputados y con el senador Gabriel Elizondo para plantearles cuáles son las prioridades para el Estado», indicó.

«Aunque la dinámica ya cambió y lo hemos venido platicando, la dinámica cambió de que ya el recurso se gestione en las dependencias, con los secretarios, con la presidenta de la República, y así es como hemos venido trabajando en los últimos años, pero de todas maneras lo vamos a hacer para estar todos en sintonía», expresó.

Entre los proyectos que el Gobierno estatal buscará impulsar mediante recursos federales se encuentran la carretera Saltillo-Monclova y el proyecto de rectificación del tramo de la carretera 57 conocido «Los Chorros», obras que, dijo, requieren presupuesto para poder avanzar.

«Que las obras federales como la carretera a Saltillo a Monclova, como Los Chorros, pues puedan tener recurso para que se puedan llevar a cabo. Que los proyectos federales tengan recurso para que se puedan llevar a cabo», manifestó.

El gobernador enfatizó que la intención será concentrar los esfuerzos de gestión en aquellos proyectos que dependen de recursos federales y que representan una prioridad para el desarrollo de Coahuila.

En materia de seguridad, afirmó que Coahuila no solamente se mantiene como una de las entidades con mejores condiciones de seguridad de México, sino que cuenta con corporaciones con capacidad de reacción ante situaciones que pudieran poner en riesgo la tranquilidad de la población.

«No solamente Coahuila es el estado más seguro del país sino también somos el más efectivo porque del 100 por ciento de los delitos de alto impacto que tenemos o que hemos tenido están resueltos el 100 por ciento. Esa efectividad no la tiene ni un solo estado en este país y se debe a un gran trabajo en equipo, un trabajo coordinado, a mucha comunicación entre todas las instituciones y a una reacción muy rápida en torno a cualquier situación», puntualizó. (OMAR SOTO)