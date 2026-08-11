SALTILLO PASO A PASO

Incursiones, temor y resistencia

La llegada de los tlaxcaltecas en 1591 al valle de Saltillo cambió el equilibrio del norte de la Nueva España. En la última frontera de tierra conocida, la región no se pacificó de la noche a la mañana. Durante todo el siglo XVII, los grupos nómadas que aún resistían la expansión colonial siguieron siendo una presencia real y peligrosa en los alrededores del valle.

En 1622 se registran incursiones de grupos tobosos e irritilas en los caminos cercanos a Saltillo en la ruta hacia Parras. El patrón era siempre el mismo: ataques rápidos a caravanas y estancias, robo de ganado y caballos, y luego la desaparición repentina en el desierto antes de que hubiera respuesta. Los vecinos armados organizaban expediciones de represalia contra los atacantes hasta donde el agua y el conocimiento del terreno lo permitían; por lo general no se alejaban mucho del Saltillo.

Vivir en el valle de Saltillo, la última frontera del virreinato significaba mantener vigilancia permanente. Las haciendas ganaderas que se consolidaban en los alrededores construían sus casas principales con muros gruesos y pocas ventanas al exterior, y cuando era posible, con rejas de madera y hierro. Las casas semejaban más pequeñas fortalezas que viviendas de ganaderos, con techos muy altos pensados para dificultar la incursión.

Los ranchos más alejados eran los más vulnerables. Los arrieros que recorrían el Camino Real sabían qué tramos eran peligrosos y preferían viajar en grupos grandes. Un caballo robado o un arriero muerto en el camino no eran solo una pérdida económica: eran un recordatorio de que la frontera seguía siendo un territorio disputado por los grupos nativos.

La Cuesta de los Muertos era considerada, históricamente, el tramo más peligroso entre Monterrey y Saltillo, debido a lo agreste del terreno y a la presencia de grupos indígenas. El nombre se usa desde al menos 1596. Era el sitio preferido por los indígenas nómadas para realizar emboscadas a viajeros y comerciantes, lo que dejó un alto número de víctimas fatales.

Debido a la alta mortandad causada por los ataques, el camino llegó a estar “repleto de cruces” colocadas en memoria de los fallecidos, lo que consolidó el nombre en el imaginario colectivo hasta la fecha, sin que muchos reparen en el nombre y los hechos que lo originaron. La Cuesta de los Muertos es un sitio de gran relevancia histórica y simbólica en el noreste de México.

Ante la persistencia de los ataques, en 1674 las autoridades virreinales ordenaron organizar milicias de vecinos en Saltillo para proteger los caminos y las haciendas. Los registros de ese año mencionan listas de hombres armados y caballos disponibles, convocados por necesidad práctica: en una villa sin guarnición permanente, la defensa era asunto de todos. Los tlaxcaltecas de San Esteban participaban en esas milicias con los derechos que sus capitulaciones les garantizaban: podían portar armas y montar a caballo, privilegios que en este contexto no eran solo un honor sino una herramienta de sobrevivencia colectiva para ambas comunidades.

No todo el movimiento en los caminos del norte era defensivo. En 1682, Saltillo aparece en documentos como punto de paso y abastecimiento para expediciones y misiones que avanzaban hacia el norte, rumbo a territorios que hoy corresponden a Texas. Las caravanas se detenían en la villa para reabastecerse de ganado, maíz y herramientas antes de adentrarse en tierras todavía más inciertas. Ese papel de escala servía para sostener la economía local y posicionaba al Saltillo como el punto de partida de proyectos colonizadores que se extendían mucho más allá del valle.

Hacia finales del siglo, en 1698, los registros militares seguían reportando incursiones en haciendas cercanas, con robo de caballos y ganado. Los ataques no cesaron. Esa defensa constante frente a las incursiones indígenas fue lo que definió el carácter de la región durante todo el siglo XVII y buena parte del siguiente: una sociedad que aprendió a vivir con la incertidumbre porque no tenía otra opción, que pagó ese costo como condición de permanencia en la frontera, y que con el tiempo convirtió esa capacidad en una manera de ser.

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Fuentes

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Dávila del Bosque, Ildefonso. Los Cabildos Tlaxcaltecas. Saltillo: Archivo Municipal de Saltillo, 2000.

Gerhard, Peter. La frontera norte de la Nueva España. México: UNAM, 1996.

Cuello, José. «The Persistence of Indian Slavery and Coerced Labor in the Regional

Political Economy of Saltillo, 1577–1700». Journal of Latin American Studies, vol. 21, núm. 3, 1989.

Adams, David B. «Embattled Borderland: Northern Nuevo León and the Chichimec War». Southwestern Historical Quarterly, vol. 95, núm. 2, 1991.