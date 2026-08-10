REAPARECIÓ, PERO SOLO

Tras muchas semanas de ausencia, este domingo reapareció en Coahuila el delegado del Bienestar, el tamaulipeco AMÉRICO VILLARREAL, quien vino de visita para participar en la Jornada Nacional de Reforestación. Al ejido Chapula, dónde se llevó a cabo el evento, llegó por tierra. Pero no se sabe si a Saltillo llegó por aire, en algún vuelo privado cómo acostumbra hacerlo cada que viene a sus “visitas de doctor”, o si en esta ocasión si se aventó todo el trayecto por carretera desde Ciudad Victoria, en ta-ta-ta Tamaulipas.

Algunos de los asistentes notaron algo que cada vez ocurre con mayor frecuencia: la senadora CECILIA GUADIANA no lo acompañó, ni siquiera por tratarse de un evento a nivel nacional encabezado por la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM. Los rumores no se hicieron esperar. ¿Distanciamiento, separación, o algo más? Pero cómo eso queda en la vida privada de la pareja, mejor no le rascamos más al asunto.

CUENTAS CONGELADAS

La semana pasada, a todas las instituciones bancarias y financieras con operaciones en Coahuila, les llegó un oficio emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, con la instrucción de congelar todas las cuentas y las operaciones en curso de un conocido empresario de nuestra entidad, así como las de su esposa y sus hijos. El nombre del “congelado” no ha trascendido, dado que se trata de información muy delicada y que por lo mismo se maneja con un alto grado de confidencialidad. Pero lo que sí se supo, es que todo el asunto está relacionado con temas de huachicol, no del mismo en el que está envuelto el exgobernador de Baja California Ernesto “N” y varios empresarios de Saltillo, sino de otro caso que ya se viene investigando desde hace varios años. Por lo pronto, la UIF ya le cortó el flujo de efectivo; habrá que ver que hace después la FGR.

ARANCELES A LA NUEZ

En vísperas del arranque de la cosecha de nuez en nuestro estado, China les soltó un “cubetazo de agua fría” a los productores de ese fruto en todo el país, del que Coahuila ocupa el segundo lugar a nivel nacional, sólo por detrás de Chihuahua. Los orientales decidieron imponerle aranceles de hasta el 51.6% a la nuez pecana proveniente de México y un 54% a las de Estados Unidos. Esta medida coloca a nuestro país en una posición muy desventajosa contra otras naciones productoras de este fruto, entre ellas Argentina y Sudáfrica, que ahora tendrán el mercado chino para ellos solos. Otra bronca que tendrá que atender “CHUMA” MONTEMAYOR, que apenas está viendo la luz al final del tunel en el asunto del freno a las exportaciones de ganado que impuso Estados Unidos.

LEY CENSURA

Vaya cinismo el del senador morenista LUÍS FERNANDO SALAZAR, al salir públicamente a defender en sus redes sociales la “Ley Censura” con la que la 4t pretende ponerle una mordaza a los medios de comunicación críticos con el régimen. Salazar cree que aplaudiendo y echando porrras a todo lo que propone Claudia Sheinbaum, es más que suficiente para seguir colgado de la ubre indefinidamente. Pero en cambio, olvida por completo el daño que iniciativas como esa le están haciendo a la de por sí endeble democracia en el país. Si no eres parte de la solución, entonces eres parte del problema. La frase le queda a la perfección al lagunero que, sin empacho alguno, dio un viraje de la extrema derecha del PAN a la extrema izquierda de MORENA, todo con tal de satisfacer sus ambiciones personales.

APAGONES DEL BIENESTAR

Con 41 grados de temperatura, situándose como una de las ciudades más calurosas del país, este fin de semana los “apagones del bienestar” llegaron a Pideras Negras, dejando sin energía eléctrica —y en consecuencia sin abasto de agua— a decenas de colonias durante varias horas el pasado domingo. ¿A quién le va a echar la culpa JACOBO RODRÍGUEZ? Porque ni modo que vaya a decir que el problema es responsabilidad de la CFE, ya que eso sería tanto cómo culpar al gobierno de la 4t. Lo bueno para él es que los domingos no suele estar en Piedras Negras, porque su semana laboral comienza los martes. Así es que capaz que ni cuenta se dio de lo que ocurrió. ¡Avísenle¡

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