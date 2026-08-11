Tendrán bares del Centro de Saltillo, «botón violeta» para atención inmediata de mujeres en riesgo

Servirá para atender con prontitud cualquier solicitud de auxilio por parte de mujeres que se encuentren en estos establecimientos

Bares y restaurantes del Centro de Saltillo contarán con un «botón violeta» mediante la aplicación móvil Bar Hopping, herramienta que permitirá a mujeres que se sientan en situación de riesgo solicitar auxilio inmediato a corporaciones de seguridad tanto municipales como estatales.

Alejandro Núñez, integrante de Vive Tu Centro, organización que agrupa a alrededor de 35 bares y restaurantes del Centro Histórico de Saltillo, explicó que actualmente se afinan los últimos detalles para poner en funcionamiento esta herramienta, disponible para teléfonos celulares con sistemas Android e iOS.

«Estamos afinando detalles para sacar el botón violeta para cualquier chica que se sienta vulnerada en algún bar, en algún restaurante, en la calle por sí sola. La ventaja de esta aplicación es que te ubica dónde estás parado y cualquier caso de siniestro, o cualquier cosa de peligro, tú lo pones y te va a ubicar exactamente donde estés y ya tenemos esa alianza con Seguridad Pública para que te ayude», comentó.

De acuerdo con Núñez, una de las principales ventajas de esta herramienta es la posibilidad de conocer la ubicación exacta de la persona que solicite ayuda, lo que permitirá agilizar la intervención de los cuerpos de seguridad ante alguna situación de peligro.

Explicó que el mecanismo ya fue acordado con las autoridades de seguridad y únicamente falta concretar el enlace entre el teléfono desde el que se active el botón y los grupos de seguridad vía WhatsApp mediante los cuales se canalizarán las solicitudes de auxilio.

Señaló que los propietarios y trabajadores de los establecimientos también mantienen medidas preventivas para reducir situaciones que puedan poner en riesgo a los clientes, particularmente en aquellos negocios donde se comercializan bebidas alcohólicas.

El también propietario de Cervecería Don Baldo y Quinto Coctel Bar, destacó que estas acciones buscan fortalecer las condiciones de seguridad en los establecimientos del Centro de Saltillo y brindar mayor tranquilidad a quienes acuden a estos espacios de convivencia.

«Los que trabajamos, que tenemos ya mucho tiempo en esto, sí estamos apegados a las leyes, a los horarios. En nuestro caso que vendemos alcohol, mi mismo personal sí tiene muy consciente, también por seguridad de los demás clientes, si ves a alguien pasado de copas, evitamos la venta a esas personas o a quienes ya vienen con una ingesta de alcohol de otro lado», señaló. (OMAR SOTO)