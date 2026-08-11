Acusa EU de narcoterrorismo a cuatro del CJNG detenidos en Chequia

Estados Unidos.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Estados Unidos acusó formalmente a cuatro presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas, en un caso que, de acuerdo con la acusación, revela una operación internacional para intercambiar fentanilo y metanfetamina por armamento militar destinado a México.

Los cuatro mexicanos fueron detenidos en República Checa en junio pasado, luego de que autoridades estadounidenses y europeas investigaran negociaciones para adquirir armas y artefactos explosivos que serían enviados desde ese país europeo a México.

Según el Departamento de Justicia estadounidense, Edgar Alejandro López Velasco, de 44 años; Noé Díaz Jiménez, de 33; Leobardo Gaxiola López, alias «Bado», de 63, y José Miguel Alvarado Morales, de 23, están vinculados con el CJNG, organización que Estados Unidos considera una organización terrorista extranjera.

La acusación sostiene que en febrero de 2026 López Velasco y Díaz Jiménez negociaron la compra de ametralladoras y artefactos explosivos de origen europeo para utilizarlos en actos de violencia contra cárteles rivales, civiles, policías y militares en México.

El arsenal negociado incluía distintos tipos de ametralladoras, lanzagranadas, morteros, municiones y otros pertrechos militares.

El mecanismo de pago planteado por los presuntos integrantes del CJNG habría sido también parte de la operación criminal: los acusados ofrecieron fentanilo y metanfetamina introducidos a Estados Unidos para su distribución a cambio de las armas.

De acuerdo con la acusación, López Velasco actuaba como representante de un integrante de alto rango del CJNG; Díaz Jiménez era traficante de fentanilo y contaba con un laboratorio clandestino en México; Gaxiola López fungía como intermediario en operaciones de narcóticos y armas, mientras que Alvarado Morales representaba a otro miembro de alto nivel del cártel.

El caso también conecta la investigación internacional con operaciones contra la producción de drogas sintéticas en México.

El 12 de junio, autoridades mexicanas desmantelaron en Zapopan, Jalisco, el laboratorio de opioides sintéticos atribuido a Díaz Jiménez, según el Departamento de Justicia.

Los cuatro fueron arrestados en República Checa ese mismo mes.

López Velasco y Alvarado Morales ya fueron extraditados a Estados Unidos y comparecieron ante un tribunal federal en Florida, donde quedaron detenidos.

Díaz Jiménez y Gaxiola López permanecen en República Checa mientras continúa el proceso de extradición.

Las autoridades estadounidenses anunciaron cargos de conspiración para cometer narcoterrorismo, proporcionar apoyo material a una organización terrorista, importar drogas y traficar armas contra varios de los acusados. Todos enfrentan penas que podrían llegar a cadena perpetua si son declarados culpables.

La investigación involucró a la Administración para el Control de Drogas (DEA), el FBI, la Guardia Costera, Investigaciones de Seguridad Nacional, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), autoridades de República Checa y dependencias mexicanas, incluida la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Marina.

La INTERPOL y la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia también participaron en las detenciones y extradiciones.

El caso exhibe una dimensión transnacional de las operaciones atribuidas al CJNG: presuntos integrantes del grupo habrían buscado aprovechar las redes de distribución de drogas en Estados Unidos para obtener armamento europeo y trasladarlo a México, donde, según la acusación, sería empleado contra rivales y fuerzas de seguridad.

El Departamento de Justicia solicitó además el decomiso de las ganancias derivadas de las actividades señaladas en la acusación.

Las autoridades estadounidenses aclararon que la acusación constituye únicamente una imputación formal y que los cuatro acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal. (Agencia Reforma)