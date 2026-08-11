Prioriza especialista de la UA de C cuidado del medio ambiente en evaluaciones para determinar viabilidad del fracking: rector

El rector de la UA de C, Octavio Pimentel Martínez, aseguró que el director del Centro de Investigación de Geociencias Aplicadas de esa casa de estudios, el doctor Luis Fernando Camacho Ortegón, es un convencido sobre la necesidad de proteger el entorno y los recursos naturales, por lo que dentro del proceso de evaluación para determinar la viabilidad en la aplicación de la técnica del fraking ha manifestado como una prioridad el cuidado del medio ambiente y sobre todo de evitar la contaminación del agua.

Mencionó que el doctor Camacho, quien forma parte del equipo de especialistas convocado por el Gobierno Federal para la búsqueda de procedimientos seguros en lo que refiere al uso de la llamada fracturación hidráulica en la extracción de hidrocarburos no convencionales en México, está aportando conocimientos que sin duda ayudarán a las autoridades encargadas en ese tema a tomar las mejores decisiones para llevar a cabo la explotación de ese recurso con la mayor sustentabilidad posible.

“De hecho es en eso básicamente donde está enfrascada la investigación del Centro de Geociencias aplicadas de la universidad y el doctor Camacho que es parte de los investigadores asesores que seleccionó la presidenta para esta estrategia, su función principal ha sido como utilizar o como dañar lo menos posible el medio ambiente o el subsuelo”, señaló el rector.

“Sobre todo mucho tiene que ver el tema de cómo se va a usar el agua para que sea un recurso que se utilice de forma positiva y no se contamine, él está colaborando en este comité para el diseño de estas estrategias de extracción con las nuevas y mejores prácticas que él ha venido investigando a lo largo de su trabajo, de su trayectoria y lo que ha venido haciendo durante varios años en este tema”.

Por otra parte, Octavio Pimentel dijo estar totalmente en contra de que se politice el tema de la extracción de gas shale, e indicó que en ese sentido la participación de la universidad en estos trabajos no se da con otro fin que no sea el de investigar y ofrecer la información que se solicita a la institución por parte de las estructuras de gobierno quienes toman las decisiones.

“Creo que seríamos incongruentes con el tema de la generación del conocimiento o la divulgación del mismo en función de un tema que tiene unas características muy nobles, complejas y en el que se tiene que hacer del uso y del conocimiento de toda la comunidad, porque es un ejercicio, en caso de que se apruebe, de toda una comunidad”.

“Por ello estamos impulsando que se siga desarrollando esta actividad cuidando que no se mal utilice la divulgación de los conocimientos o de la ciencia, que no debe ser con un tema político sino meramente académico, científico y que beneficie a la sociedad”, agregó. (ÁNGEL AGUILAR)