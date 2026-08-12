Agua potable, atención médica y alimentos, entre las necesidades urgentes en Colombia tras el terremoto

Las réplicas continúan representando un riesgo para pacientes, trabajadores sanitarios e infraestructuras críticas. Equipos de salud de Naciones Unidas ya se encuentran en Cali y el departamento del Chocó, mientras se evalúan los daños y las necesidades en las zonas más afectadas.

Las necesidades más urgentes tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el oeste de Colombia incluyen agua potable, atención médica, alimentos y artículos básicos para las familias afectadas, informó este martes Naciones Unidas.

El balance de víctimas continúa aumentando. Según los últimos datos de las autoridades colombianas, al menos 181 personas han muerto y cientos han resultado heridas, mientras prosiguen las operaciones de búsqueda y rescate. Se espera que el número siga subiendo a medida que las unidades de rescate recuperen cuerpos de entre los escombros.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia y transmitió sus condolencias a las familias de las víctimas, así como sus deseos de pronta recuperación a todas las personas afectadas.

Guterres se declaró profundamente entristecido por la pérdida de vidas y por los informes sobre viviendas colapsadas y otros daños significativos, mientras las autoridades continúan evaluando el alcance total del desastre.

Naciones Unidas se mantiene en estrecho contacto con las autoridades colombianas y está apoyando la respuesta liderada por el Gobierno, de acuerdo con las necesidades planteadas por el país, señaló su portavoz.

La noche del lunes, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó de 188 personas aún desaparecidas en Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia.

Hasta las 18:30 del lunes, el Servicio Geológico Colombiano había registrado 47 réplicas, la mayor de magnitud 4.8, y advirtió que es probable que se produzcan más. El terremoto se trata del mayor evento sísmico registrado en el país en este siglo.

Las necesidades más urgentes

Durante una rueda de prensa en Ginebra, Jens Laerke, portavoz de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), señaló que las evaluaciones continúan para determinar con mayor precisión dónde están las necesidades y qué tipo de apoyo debe priorizarse.

Los primeros análisis identifican como necesidades urgentes agua potable, kits de higiene y artículos para el hogar, atención sanitaria y asistencia alimentaria.

“Lo primero que necesitamos es una evaluación adecuada de exactamente qué ha ocurrido, dónde están las necesidades y qué se necesita. Ese trabajo ya está en marcha”, explicó Laerke.

El equipo de Naciones Unidas en el país está movilizado y en contacto con sus oficinas regionales y centrales, mientras el Equipo de País se reúne este martes con las autoridades colombianas para determinar cómo complementar los esfuerzos nacionales.

Miles de viviendas dañadas y servicios interrumpidos

El último informe de Naciones Unidas disponible durante la rueda de prensa y basado en cifras oficiales, daba cuenta de cerca de 5 mil viviendas dañadas y 387 completamente destruidas, además de 61 edificios colapsados.

Más de 550 centros educativos, 24 instalaciones sanitarias y 350 centros comunitarios habían sufrido daños, mientras 53 carreteras resultaron afectadas en diferentes zonas del país.

También se han registrado interrupciones o dificultades de acceso a electricidad, agua, servicios de salud y conectividad en varias ciudades.

Cali concentra los mayores daños en la infraestructura sanitaria

La Organización Mundial de la Salud informó de daños en 24 instalaciones sanitarias de seis departamentos, con el impacto más grave en el Valle del Cauca, particularmente en Cali.

Entre las instalaciones afectadas figura un hospital donde parte de una torre que albergaba servicios de cardiología y pediatría colapsó, mientras otra clínica tuvo que ser evacuada por completo.

Los daños a los sistemas de suministro de agua también están afectando el funcionamiento de algunos centros de salud, lo que genera nuevos riesgos para pacientes y personal sanitario.

“La prioridad es garantizar la continuidad de los servicios esenciales de salud”, explicó Tarik Jasarevic, portavoz de la OMS, quien advirtió además que los daños en los sistemas de agua, saneamiento e higiene pueden afectar el funcionamiento de los centros sanitarios y aumentar los riesgos para la salud pública.

Las continuas réplicas constituyen además un riesgo para trabajadores sanitarios, pacientes e infraestructura crítica.

Equipos desplegados en Cali y el departamento del Chocó

La oficina de la Organización Panamericana de la Salud en Colombia ya activó su mecanismo de respuesta de emergencia y desplegó equipos sobre el terreno en Cali y el departamento del Chocó para apoyar la evaluación de las necesidades sanitarias y la coordinación.

Esto, tras de que el Gobierno colombiano declaró el desastre nacional y activó sus mecanismos de emergencia. El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud han puesto en marcha sus centros de operaciones para apoyar las evaluaciones rápidas, las evacuaciones médicas y la atención sanitaria de emergencia.

Por su parte el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) está siguiendo la situación y coordinando con las autoridades y sus socios la evaluación de las necesidades de niños, niñas y adolescentes afectados.

Mientras tanto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) está trabajando con instituciones gubernamentales para apoyar el análisis rápido de daños y necesidades.

El jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Miroslav Jenča, expresó su solidaridad con las víctimas y las comunidades afectadas, en particular en Chocó, el Eje Cafetero y Valle del Cauca, y señaló que la Misión está disponible para apoyar los esfuerzos de las autoridades. (ONU NOTICIAS)