Premiarán a atletas mexicanos por cada medalla y aumentarán 10% las becas deportivas

Ciudad de México.- El Gobierno federal anunció que premiará a atletas y entrenadores por cada medalla obtenida en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, elevará al menos 10 por ciento las becas deportivas y buscará incrementar el presupuesto de la Conade para 2027.

Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, explicó que hasta ahora los medallistas sólo recibían el estímulo económico correspondiente a su presea de mayor valor, aunque hubieran ganado más de una.

“Por lo regular, solamente se premia una medalla, la mejor medalla que obtengan y hablando con la presidenta, me dice: ‘Yo creo que deberíamos de premiar todas las medallas’”, informó.

El director de la Conade afirmó que el nuevo criterio aplicará tanto a los deportistas como a sus entrenadores y será utilizado para reconocer los resultados de la delegación mexicana en Santo Domingo.

“Así que la sorpresa es que tanto para los atletas como para los entrenadores, se les van a premiar todas las medallas obtenidas”, expresó.

Pacheco explicó que los estímulos previstos en las reglas de operación de la Conade son de 50 mil pesos por oro, 35 mil por plata y 15 mil por bronce en pruebas individuales.

En los deportes de conjunto, los montos son distintos.

El funcionario puso como ejemplo a una nadadora mexicana que ganó 11 medallas durante los Juegos Centroamericanos, las cuales serán reconocidas económicamente.

“Por ejemplo, tenemos a una deportista de natación que solamente ella ganó 11 medallas. Las 11 se le van a pagar”, afirmó.

El titular de la Conade dijo que una medalla es un ejemplo para que niñas y niños quieren hacer deporte.

“Una medalla no solo es un metal, es el ejemplo para que niñas y niños vean en ellos a héroes y quieran hacer deporte”, dijo Pacheco.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció, además, que las becas para deportistas aumentarán, al menos, 10 por ciento el próximo año.

“En las becas, por lo menos un aumento del 10 por ciento”, dijo.

La mandataria sostuvo que el Gobierno buscará aumentar, en la medida de sus posibilidades, el presupuesto de la Conade para respaldar la preparación, viajes y competencias de los deportistas.

“Ojalá pudiéramos darle cinco veces el presupuesto que tiene cada tercer día, pero en la medida de lo posible vamos a aumentar el presupuesto”, afirmó.

Sheinbaum aseguró que el apoyo al deporte debe comenzar desde la activación física y los semilleros, pero también alcanzar a quienes tienen condiciones para competir a nivel internacional.

El director de la Conade informó que la beca más alta del organismo asciende a 55 mil pesos mensuales y que se determina con base en resultados en Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Olímpicos y otras competencias internacionales.

México cerró los Juegos Centroamericanos y del Caribe con 407 medallas: 167 de oro, 125 de plata y 115 de bronce, su mejor resultado histórico en la justa.

Pacheco reportó que la delegación superó por 22 oros la marca previa y por 23 preseas su anterior mejor cosecha total, con medallas en 50 deportes y al menos un oro en 35 disciplinas.

Asisten a la mañanera

Desde Palacio Nacional, el clavadista Osmar Olvera, triple medallista de oro en Santo Domingo, aseguró que la mejora en las instalaciones de entrenamiento ha contribuido a la preparación de los deportistas.

Guadalupe “Lupita Dinamita” Torres, boxeadora de 57 kilogramos, sostuvo que el deporte forma a los jóvenes en la disciplina y el carácter.

“México tiene talento, México tiene mucho corazón”, afirmó.

El jinete Fernando Parroquín, ganador de oro individual y por equipos en salto ecuestre, agradeció el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y destacó que las preseas también corresponden a caballerangos, veterinarios, entrenadores y caballos.

“En el deporte ecuestre el éxito jamás es individual”, señaló. (AGENCIA REFORMA)