‘Checo’ Pérez estrena nuevo jefe en Cadillac

Cadillac nombró a Budkowski nuevo jefe de equipo sustituyendo a Graeme Lowdon como director de la escuadra de F1 que ha debutado este año en el Mundial

Michigan, Estados Unidos.- Cadillac sorprendió este miércoles 12 de agosto al anunciar un cambio en su estructura de liderazgo durante su primera temporada en la Fórmula 1. Graeme Lowdon dejará de ser el jefe de equipo con efecto inmediato y Marcin Budkowski asumirá el cargo a partir del Gran Premio de Países Bajos 2026 según comunicó la marca estadounidense.

“Budkowski se une al equipo con más de dos décadas de experiencia en la Fórmula 1 y contribuirá a impulsar el crecimiento operativo y el desarrollo competitivo a largo plazo del equipo. Su nombramiento se produce tras una transición de liderazgo planificada, a medida que la organización evoluciona desde su fase inicial de desarrollo hacia la siguiente etapa de rendimiento en competición”, expresó el comunicado.

El ingeniero polaco aseguró que su incorporación es una “gran oportunidad” para que Cadillac logre sus objetivos. “Maximizar el desarrollo del coche dentro del presupuesto y poner en marcha todas las funciones del equipo para competir. Esto implica construir una organización de élite con mentalidad ganadora: motivada, perseverante ante los contratiempos, obsesionada con el detalle y el proceso, y capaz de ejecutar con precisión el día de la carrera”, explicó.

“Mi enfoque estará en alinear a nuestro personal, herramientas y flujo de información para que se tomen las decisiones correctas con rapidez y el rendimiento del coche mejore en cada carrera. Es un privilegio liderar los esfuerzos del equipo Cadillac F1 en pista, comenzando en Zandvoort el próximo fin de semana”, continuó.

El movimiento representa una modificación importante para Sergio ”Checo” Pérez y Valtteri Bottas, quienes forman la dupla de pilotos de la escudería norteamericana en su temporada de estreno en la máxima categoría. El relevo se produce durante la pausa veraniega, apenas unos meses después de que el equipo estadounidense debutara oficialmente en el campeonato.

Después de la primera mitad de la temporada, Cadillac se encuentra en el último lugar del Campeonato de Constructores y todavía no suma puntos. Checo estuvo cerca de conseguir la primera unidad para la escudería en el Gran Premio de Mónaco, donde terminó en la undécima posición.

Además, el equipo estadounidense ha enfrentado problemas de fiabilidad y ejecución. Entre ellos destacan los inconvenientes relacionados con el sobrecalentamiento de los frenos, que llegaron a provocar el abandono de sus dos monoplazas en Austria.

La nueva etapa comenzará oficialmente en el Gran Premio de Países Bajos, que se disputará del 21 al 23 de agosto en Zandvoort, primera carrera después del parón veraniego de la Fórmula 1.

De esta manera, Checo Pérez afrontará la segunda mitad de su primera temporada con Cadillac bajo las órdenes de Budkowski, quien tendrá como principal desafío ayudar al equipo a dejar atrás el último lugar de la parrilla. (El Heraldo de Saltillo)