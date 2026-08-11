Vinculan a proceso a estadounidense por homicidio y doble feminicidio en Saltillo

Chad «N» permanecerá en prisión preventiva mientras continúa el proceso por los hechos ocurridos el pasado 4 de agosto en la colonia Antonio Cárdenas

Chad «N», ciudadano estadounidense de 36 años, fue vinculado a proceso este martes dentro de la causa penal 547/2026 por los delitos de homicidio calificado y doble feminicidio, relacionados con los hechos ocurridos el pasado 4 de agosto en un domicilio de la colonia Antonio Cárdenas, en Saltillo.

Datos de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) relacionan al imputado con el ataque en el que perdieron la vida tres personas, mientras que una cuarta víctima, Litzy «N», de 25 años, permanece hospitalizada en estado crítico.

Como parte de la investigación, agentes de la FGE señalaron que Chad «N» conoció a Litzy en 2022, cuando ambos se encontraban en San Antonio, Texas, ciudad donde el ahora imputado se desempeñaba como policía. Posteriormente iniciaron una relación sentimental, de la cual nació un hijo.

Cabe mencionar que existían antecedentes de violencia entre la pareja e incluso una orden de restricción promovida por Litzy ante autoridades estadounidenses. Sin embargo, ambos continuaron teniendo contacto debido al régimen de convivencia autorizado para el menor.

VIAJE A SALTILLO

De acuerdo con la carpeta de investigación, el pasado 27 de julio de este 2026, Litzy viajó a Saltillo para permanecer una temporada con su familia y Chad la acompañó a bordo de una camioneta Chevrolet Silverado.

Posteriormente, el 2 de agosto, ambos habrían sostenido una discusión, mientras que dos días después ocurrió el ataque que derivó en la muerte de tres integrantes de la familia de Litzy.

Las investigaciones establecen que el 4 de agosto, la familia perdió comunicación con sus integrantes alrededor de las 5:30 de la tarde. Horas después, un vecino ingresó al domicilio con autorización de un familiar y encontró sin vida a Ana Laura «N» de León, Emmanuel «N» y Laura «N», familiares de Litzy, quien fue localizada en el mismo lugar y presentaba lesiones de gravedad, por lo que fue trasladada para recibir atención médica.

INVESTIGAN ATAQUE CON ARMA DE FUEGO

Trascendió que las víctimas fueron atacadas con múltiples disparos de arma de fuego y que, después de los hechos, Chad «N» abandonó el domicilio junto con su hijo.

Horas más tarde, el ciudadano estadounidense, quien se encontraba junto al menor, fue detenido en Piedras Negras, cuando presuntamente intentaba cruzar hacia Estados Unidos.

Entre los datos de prueba presentados durante la pasada audiencia inicial se encuentra el resultado positivo de la prueba de rodizonato de sodio practicada al imputado, además de diversos testimonios, peritajes y otros indicios recabados por los agentes ministeriales como parte de la investigación.

Durante la audiencia, la defensa de Chad «N» insistió en que se tomara en consideración su estado de salud mental, al manifestar que padece episodios de ansiedad. No obstante, la representación social mantuvo la imputación por los delitos de homicidio calificado y doble feminicidio, lo que derivó en su vinculación a proceso este martes.

LITZY PERMANECE HOSPITALIZADA

Cabe mencionar que Litzy «N» continúa hospitalizada bajo pronóstico reservado por lo que la vinculación aún corresponde a los citados delitos, lo que podría modificarse conforme avance la investigación y evolucione el estado de salud de la sobreviviente.

Al término de la audiencia de este martes, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Chad «N» y mantener la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá privado de su libertad hasta concluir el plazo de investigación fijado a seis meses por este caso. (OMAR SOTO)