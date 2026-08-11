Inician hoteles alianza con Vive tu Centro y Gobierno Municipal para promoción turística del Centro de Saltillo

Los hoteles Premier, San Jorge y Urdiñola ofrecerán a sus huéspedes información sobre bares, restaurantes, museos y sitios de interés del Centro Histórico

Con el objetivo de fortalecer la promoción turística del Centro Histórico de Saltillo, los hoteles Premier, San Jorge y Urdiñola, pertenecientes a American Hotels Group, formalizaron este martes una alianza con la organización Vive tu Centro y Gobierno Municipal de Saltillo, a través de su Dirección de Turismo, para impulsar la visita a los principales atractivos, establecimientos gastronómicos y espacios de entretenimiento de esta zona de la ciudad.

Durante una rueda de prensa, se dio a conocer esta sinergia mediante la cual los huéspedes de este trinomio de hoteles recibirán información detallada sobre los sitios que pueden conocer y visitar durante su estancia en la capital coahuilense.

La estrategia contempla promover tanto espacios culturales y turísticos como bares y restaurantes ubicados en el Centro Histórico, aprovechando además la cercanía de los hoteles con estos puntos de interés.

Bajo el eslogan «Hospédate y Disfruta tu Centro», se colocarán Códigos QR en los hoteles participantes y en establecimientos que forman parte de Vive tu Centro, con el propósito de que los visitantes puedan acceder de manera sencilla a información sobre los lugares que pueden recorrer durante su estancia.

Entre los sitios que serán promovidos se encuentran la Alameda Zaragoza, Palacio de Gobierno, Museo del Sarape y Trajes Mexicanos, Catedral de Santiago, Museo de la Katrina, Museo de las Aves y Casino de Saltillo, entre otros atractivos que forman parte de la oferta turística del primer cuadro de la ciudad.

Además de los espacios culturales e históricos, la estrategia contempla acercar a los visitantes a la oferta gastronómica y de entretenimiento que existe en el Centro, con establecimientos participantes como el restaurante Las Delicias de mi General y Cervecería Don Baldo.

«El Centro Histórico es el lugar ideal para el turismo, algo que nos representa de la ciudad es su bellísima arquitectura, su patrimonio y su gastronomía; en el Centro Histórico, a nombre de todos mis compañeros restauranteros, que tenemos bares y restaurantes, puedo decir que estamos a la altura de cualquier restaurante de la ciudad en su calidad», expresó Ivonne Orozco, propietaria de Las Delicias de mi General.

Vive tu Centro está integrado por alrededor de 35 establecimientos, entre bares y restaurantes, que además de participar en acciones de promoción turística mantienen estrategias encaminadas a fomentar un consumo responsable entre sus clientes.

Como parte de estas acciones, la organización cuenta con la aplicación Bar Hopping, disponible de manera gratuita para dispositivos con sistemas operativos iOS y Android, mediante la cual los usuarios pueden contar con distintas herramientas de apoyo.

Una de ellas permite enviar un mensaje predeterminado junto con la ubicación exacta del usuario a contactos previamente seleccionados, con el objetivo de avisarles que no se encuentra en condiciones de conducir después de haber ingerido bebidas alcohólicas.

De esta manera, familiares o personas de confianza pueden conocer su ubicación y acudir por él o ella para trasladarlo a un lugar seguro, contribuyendo a prevenir que conduzca bajo los efectos del alcohol.

La herramienta forma parte de las acciones impulsadas por los establecimientos que integran Vive tu Centro para promover una experiencia de entretenimiento acompañada de medidas de seguridad y responsabilidad. (OMAR SOTO)