Todo listo para el Primer Congreso Internacional de Fauna Silvestre; si no te has inscrito aún quedan lugares

Tendrá como sede los municipios de Saltillo y Cuatrociénegas

Todo está listo para que los días del 19 al 22 del presente mes se lleve a cabo en los municipios de Saltillo y Cuatrociénegas el Primer Congreso Internacional de Conservación de Fauna Silvestre, evento cuyo objetivo es el de reunir a profesionales, estudiantes e investigadores para intercambiar conocimientos y estrategias enfocados en la conservación de la biodiversidad.

En esta capital, las actividades de este congreso se realizarán en instalaciones del Museo del Desierto, donde se impartirán conferencias con especialistas, además de presentación de proyectos de investigación y ejercicios de capacitación en manejo de fauna silvestre.

Posteriormente, las y los participantes se trasladarán al municipio de Cuatrociénegas, donde tendrán lugar las prácticas de campo en parajes emblemáticos como el Santuario de Bisontes, y en las pozas Azul y de las Tortugas, así como en el Río San Marcos y en las Dunas de Yeso.

En este congreso destaca la participación como expositores de la doctora Brenda Karina Lozano Chávez, con el tema “Oso negro, conflicto humano, fauna y manejo moderno en el norte de México”, además del biólogo Luis Alberto Rodríguez Catana, quien impartirá la charla “Cámaras trampa, IA y análisis de datos en fauna silvestre” y el médico veterinario Alejandro Fuantos Gámez, quien tendrá a su cargo la charla “Tortugas del desierto y medicina veterinaria aplicada a reptiles silvestres”.

También participarán como expositores la médico veterinaria Aurora Durón Collins, con el tema “Manejo de fauna silvestre para la conservación y rehabilitación en ecosistemas áridos”, la bióloga Marilyn Castillo Muñoz, que impartirá la plática “ Birdwatching en México: oportunidades de emprendimiento para la conservación y de la ingeniera Karla Logan López con el tema “ Águila Real, tecnología satelital y monitoreo de aves rapaces, entre otros destacados expositores.

La convocatoria para este congreso está dirigida a médicos, veterinarios, biólogos, ecólogos, estudiantes y también profesionales del área ambiental.

Se informó que aún quedan pocos lugares, por lo que los interesados deberán efectuar su registro a través del link https://ive.la/cursos-2/1-congreso-internacional-de-conservacion-en-fauna-silvestre/ para asegurar su participación.

Los interesados deberán realizar un pago de mil pesos para separar su lugar y cubrir los requisitos de inscripción, que incluyen el llenado de formato en el citado link, enviar foto de su INE y presentar su credencial de estudiante en los casos donde aplique, además de seleccionar entre los paquetes disponibles que incluyen acceso al evento, congreso y actividades de campo y la opción de todo incluido, que comprende transporte, hospedaje y accesos. (ÁNGEL AGUILAR)