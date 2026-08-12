Revisa Riquelme acciones que fortalecen el marco legal del desarrollo urbano de Torreón

¡Vamos seguros! Con certeza jurídica

Torreón, Coahuila.- En continuidad con la revisión de acciones y proyectos dirigidos a que Torreón tenga un desarrollo urbano ordenado y con certeza jurídica, la mañana de este miércoles el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís se reunió con los integrantes del Colegio de Notarios en esta ciudad, con quienes coincidió en las áreas de trabajo que se pueden compartir.

El presidente municipal dijo que la certeza jurídica es un elemento indispensable para impulsar el desarrollo, generar confianza y brindar mejores condiciones para quienes invierten, emprenden y construyen en Torreón.

Asimismo, manifestó que el diálogo con los diferentes sectores permite identificar los retos y oportunidades que tiene el municipio para alcanzar un crecimiento sólido que contribuya a posicionar a Torreón como un punto estratégico para la inversión y el desarrollo.

El edil mencionó que además del trabajo coordinado en favor del crecimiento ordenado de Torreón, la sinergia con el Colegio de Notarios beneficia también directamente a las familias, a través de los programas de certeza jurídica para la protección de su patrimonio, los cuales se ejecutan en colaboración con el Municipio, el Gobierno del Estado y el gremio de notarios.

Por su parte, el presidente del Colegio de Notarios de Torreón, Salvador Sánchez Ávila, destacó la importancia de mantener un espacio de comunicación abierto en la administración alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, para la revisión de temas como la homologación de trámites catastrales y de urbanismo.

En la reunión también estuvieron también presentes el Tesorero Municipal, Javier Lechuga Jiménez; y el director de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, José Ignacio Máynez Varela. (El Heraldo de Saltillo)