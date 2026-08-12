Diputados del PRI y Morena intercambian jaloneos e insultos en el Senado

Ciudad de México.- Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, presidente de la Comisión de Juventud en el Congreso de la Unión, y el diputado federal Arturo Ávila protagonizaron una discusión y jaloneos en un patio del Senado.
En la explanada, el priista Gutiérrez Mancilla acusó a Ávila de defender al narcotráfico, mientras que el morenista le respondió que era un enviado de Alejandro “Alito” Moreno.
El priista llamó a Ávila “niñero del narcorégimen” y le dijo desde tribuna que lo único que sabe hacer bien “es cuidar a hijos ajenos”.
En noviembre pasado, Gutiérrez Mancilla había desplegado, durante la discusión del PEF, una manta en la que se veía a Ávila y a Luisa María Alcalde, Consejera Jurídica de la Presidencia, en la playa. (AGENCIA REFORMA)
PLEITO EN EL SENADO: MORENISTA Y PRIISTA SE ENCARAN
Así comenzó el agarrón entre el morenista Arturo Ávila y el priista Carlos Eduardo Gutiérrez Mansilla en el Patio del Federalismo del Senado.#México #Senado #Política #PRI #Morena pic.twitter.com/oK0eupfjSf
— El Editor MZT Informativo (@EditorMzt) August 12, 2026