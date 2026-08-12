Impulsa FEC inversión social con recursos del ISN en beneficio de Coahuila

De acuerdo a la presentación de resultados del ejercicio 2025 de la Fundación del Empresariado Coahuilense, se apoyaron rubros como educación, salud mental e impulso a Organizaciones de la Sociedad Civil

La participación de las empresas formales de Coahuila, mediante el pago del Impuesto Sobre la Nómina (ISN), se ha traducido en inversión social dirigida a atender necesidades de las comunidades y respaldar proyectos de impacto, de acuerdo con los resultados presentados este miércoles por la Fundación del Empresariado Coahuilense (FEC).

En el balance de resultados de 2025 se destacó la sinergia entre el sector empresarial y el Gobierno de Coahuila para orientar los recursos hacia acciones que generan beneficios sociales, bajo un esquema de identificación de prioridades, acompañamiento a las organizaciones y evaluación de los proyectos apoyados.

Como parte de este trabajo, durante 2025 la FEC destinó 69 millones 410 mil 58 pesos mediante convocatorias, con los que fueron respaldadas 118 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

Las organizaciones apoyadas trabajan en distintas áreas de intervención, entre ellas educación, salud, medio ambiente, prevención del delito, desarrollo social y participación ciudadana, rubros establecidos como prioritarios para la inversión social.

Educación, uno de los principales rubros

Uno de los proyectos destacados fue «Reto, ¡Aprendo! Lectura», enfocado en el fortalecimiento de las habilidades de lectura, lenguaje y comunicación.

De acuerdo con los resultados presentados, esta iniciativa alcanzó a 158 mil estudiantes beneficiados y mil 529 planteles apoyados, llevando acciones de atención y acompañamiento a comunidades educativas.

La estrategia refleja cómo los recursos provenientes del esfuerzo empresarial pueden convertirse en proyectos dirigidos a necesidades específicas de la población, particularmente en materia educativa.

Fortalecen a las organizaciones civiles

Además del financiamiento directo a proyectos, la FEC reportó acciones para incrementar las capacidades de las propias OSC, bajo la premisa de que organizaciones más sólidas pueden generar mayores beneficios en las comunidades.

Durante este período se fortalecieron más de 200 OSC, se impartieron más de siete mil horas de capacitación y se realizaron 213 asesorías y talleres.

Asimismo, 167 organizaciones participaron en «Camino tu proyecto», mientras que 20 OSC iniciaron procesos de fortalecimiento con CONFO y 24 obtuvieron el distintivo CEMEFI.

Como parte de esta estrategia también se reportó la creación del Observatorio Social de Coahuila y un estudio de movilidad social realizado en colaboración con el CEEY, acciones orientadas a generar información que permita tomar mejores decisiones y dirigir la inversión hacia donde pueda producir un mayor impacto.

Atención a causas sociales específicas

La inversión social también alcanzó proyectos relacionados con la salud. En materia de salud mental se reportó una inversión de 29 millones 330 mil pesos, con acciones que permitieron ampliar la cobertura psicológica a los 38 municipios de Coahuila, capacitar a más de cuatro mil profesionales y establecer protocolos de urgencias psiquiátricas en 14 hospitales.

Dentro de los resultados presentados también se destacó una reducción de 1.2 puntos en la tasa estatal de suicidio, además de la puesta en marcha del Centro de Salud Mental en la Región Centro Desierto.

En el rubro de Salud Popular se reportó una inversión de 164 millones 850 mil pesos, más de 64 mil consultas médicas, la rehabilitación al 100 por ciento de siete hospitales generales y niveles de abasto de medicamentos de 97 por ciento en el primer nivel de atención y 82 por ciento en el segundo nivel.

Una inversión que busca multiplicar resultados

La FEC señaló que su papel consiste en representar el compromiso del sector empresarial para que parte del valor generado por las empresas que impulsan la economía de Coahuila se traduzca en bienestar para las comunidades y en un impacto social duradero.

Bajo este modelo, el comité técnico define las prioridades de inversión y determina la canalización de recursos hacia educación, salud, medio ambiente, prevención del delito, desarrollo social y participación ciudadana.

La presentación también mostró la evolución de los recursos administrados desde la creación de estos mecanismos de inversión social, al pasar de casi 280 millones de pesos en 2024 a 365 millones en 2025, mientras que para este 2026 se proyectan 432 millones de pesos, un crecimiento de 35 por ciento.

En este esquema, la participación de las empresas mediante el ISN permite que un impuesto recaudado a nivel estatal tenga una vertiente de impacto social, al ser canalizado, mediante los mecanismos establecidos, a proyectos y organizaciones que atienden necesidades concretas de la población.

«En Coahuila decidimos más allá, destinar una parte de los recursos provenientes del Impuesto Sobre Nómina a proyectos que impulsan la movilidad social y fortalecen el bienestar de las familias coahuilenses, por ello, a través del Fideicomiso .20 del ISN, un modelo de colaboración entre el sector privado y el Gobierno del Estado, se transforma parte de esta actividad económica en inversión social para los y las coahuilenses», detalló Juan Carlos López Villarreal, presidente de FEC.

«Ustedes han demostrado con hechos que cuando la sociedad civil organizada y el gobierno trabajan en equipo, los resultados trascienden, impactando positivamente la vida de miles de familias de nuestro estado. El Fideicomiso .20 ha sido un pilar fundamental para el impulso de la movilidad social en Coahuila, siendo un ejemplo claro que con la colaboración entre sectores se pueden transformar comunidades», dijo José Antonio Gutiérrez Rodríguez, titular de la Secretaría de Finanzas de Coahuila, quien acudió en representación del gobernador de Coahuila y presidente honorario del Fideicomiso .20, Manolo Jiménez Salinas. (OMAR SOTO)