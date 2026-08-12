Ramos Fest 2026 reunirá cultura, gastronomía y tradición en Ramos Arizpe

Tres días de actividades, música y convivencia para disfrutar en familia y promover la actividad turística y económica de la ciudad

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, invita a las familias de la ciudad y de toda la región a disfrutar del Ramos Fest 2026, que se llevará a cabo del viernes 28 al domingo 30 de agosto con actividades culturales, gastronómicas, musicales y tradicionales.

Durante el último fin de semana de agosto, distintos espacios de la ciudad serán escenario de eventos que buscan fortalecer las tradiciones de Ramos Arizpe, promover su gastronomía y generar alternativas de recreación que, al mismo tiempo, favorezcan la llegada de visitantes y la actividad de comerciantes y prestadores de servicios.

“Queremos que Ramos Fest sea un punto de encuentro para nuestras familias, pero también una oportunidad para mostrar todo lo bueno que tiene Ramos Arizpe: nuestra gastronomía, nuestras tradiciones y la alegría de nuestra gente. Son tres días para disfrutar nuestra ciudad, recibir visitantes y generar movimiento económico para quienes trabajan y emprenden aquí”, expresó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

Las actividades comenzarán el viernes 28 de agosto, a partir de las 5:00 de la tarde en la Plaza de Armas, con la Feria del Tamal y Pan de Pulque. A las 7:00 de la tarde se realizará la tradicional Callejoneada por el centro de la ciudad, con artículos conmemorativos; posteriormente, a partir de las 8:00 de la noche, se llevará a cabo la Coronación de la Reina y el baile con Tropicalísimo Apache.

El sábado 29, la actividad se trasladará a la Alameda Miguel Ramos Arizpe con el Lechón Fest 2026, festival gastronómico en el que diversos equipos prepararán sus mejores platillos y se calificará el lechón por su sabor, aroma, textura y apariencia.

La jornada sabatina cerrará a partir de las 8:00 de la noche con la presentación musical de El Poder del Norte, también en la Alameda Miguel Ramos Arizpe.

Para el domingo 30 se realizará la tradicional Cabalgata Ramos Arizpe 2026, con la participación de cabalgantes provenientes de distintos municipios. El recorrido iniciará en la congregación San Miguel y concluirá en la Alameda Miguel Ramos Arizpe.

Como cierre del Ramos Fest 2026, las familias podrán disfrutar en la Alameda Miguel Ramos Arizpe de la presentación estelar de Salomón Robles y sus Legendarios.

Con Ramos Fest 2026, el Gobierno Municipal busca ofrecer espacios de convivencia y recreación, preservar las expresiones culturales y gastronómicas que distinguen a la comunidad. (Acontecer)