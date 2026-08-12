Rector de la UAdeC toma protesta a las y los integrantes de las Academias Docentes de Unidad Laguna

Torreón.- En cumplimiento a lo establecido en el artículo XIV del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila, el rector Octavio Pimente Martínez, tomó protesta a los nuevos integrantes de las Academias Docentes de la Unidad Laguna para el periodo 2026-2028.

Las Academias Docentes son órganos colegiados consultivos, propositivos, interdisciplinarios y promotores al servicio del quehacer académico, que desarrollan acciones tendientes a intercambiar experiencias entre los docentes de los diferentes niveles educativos y que buscan establecer la articulación académica entre ellos.

Además, son un espacio de consulta, por lo que participan en los procesos de planeación, administración y evaluación de la vida académica de la Universidad y, promueven y participan en eventos docentes y estudiantiles, lo que contribuye al fortalecimiento académico de la institución.

La ceremonia se llevó a cabo en la Sala de Usos Múltiples de la Coordinación Unidad Laguna, a donde asistió el coordinador de Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata, la jefa del departamento de Asuntos Académicos de Unidad Laguna, Joseline Zaharay González Gutiérrez, el secretario general de UL, José Ángel Pineda y los integrantes de las Academias.

En su mensaje, el Rector, destacó la responsabilidad que tienen las instituciones de educación superior para responder a las nuevas necesidades de la sociedad, de los cambios generacionales y de las nuevas características de la comunidad estudiantil, que demandan una mayor capacidad de adaptación, integración y trabajo en equipo, así como apertura al diálogo y respeto a las distintas formas de pensar.

Asimismo, resaltó los avances alcanzados por la UAdeC en materia de calidad académica, investigación y fortalecimiento institucional, como ejemplo, seis revistas universitarias acreditadas, además de señalar el crecimiento de la matrícula inscrita en programas de calidad.

En el nivel media superior, la Academia de Humanidades tiene como presidenta a Alma Delia Ferniza López y como secretaria a Martha Silvia Orozco Puente; la Academia de Investigación e Innovación está conformada por el presidente Raúl Medina Martínez y por la secretaria Ana Karen Borrego Ibarra; la Academia Matemáticas e Informática está integrada por la presidenta Silvia Araceli Galindo Haro y por la secretaria Lucero Iliana Escalera Pineda.

Además, la Academia de Comunicación, tiene como presidenta a Mariela Guadalupe Cervantes Viesca y como secretaria a Erika Gutiérrez Medrano; la Academia de Ciencias Sociales tiene como presidenta a Sol Gisela Ramos y como secretaria a

Norma Leticia Barretero Castro; mientras que la Academia de Derechos Humanos e Igualdad de Género, está conformada por la presidenta Minerva Estrada y el secretario Juan Antonio Puentes Olmos.

En cuanto al nivel superior y posgrado, la Academia de Matemáticas tiene como presidenta de Informática a María Guadalupe Barrera García y secretario Javier Álvarez Arreola; la Academia de Ciencias Naturales (Biomédicas) está conformada por la presidenta Nancy Rodríguez Vázquez, por la secretaria Susana Facio Arciniega; además, la Academia de Humanidades tiene como presidente a Karim Artemio Zavala y como secretaria a María Magdalena Gómez Guijarro.

La Academia de Derechos Humanos tiene como presidenta a David Omar Sifuentes Bocardo y como secretario a Pablo Montes Páramo; la Academia de Igualdad de Género está integrada por la presidenta Rita Alicia Ramírez Sánchez y por la secretaria María Martha Rincón Escobedo. (El Heraldo de Saltillo)