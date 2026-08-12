Entrega Tomás Gutiérrez nuevo equipamiento de pozo de agua en La Leona

La obra garantiza un mejor abasto de agua potable para cerca de 300 personas del ejido

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino entregó este miércoles el nuevo equipamiento del pozo de agua potable del ejido La Leona, con una inversión de 246 mil pesos, para mejorar el suministro del vital líquido en beneficio de cerca de 300 personas de esta comunidad rural.

La intervención permitió sustituir el equipo que anteriormente abastecía a la comunidad y que presentó una falla, por un nuevo sistema encabezado por una bomba sumergible de 15 caballos de fuerza, además de los componentes necesarios para fortalecer su funcionamiento y brindar un servicio adecuado a los hogares.

“Estamos muy contentos de estar nuevamente en La Leona y, sobre todo, de cumplir con lo que necesita nuestra gente. En el campo tenemos que estar presentes, escuchar y resolver; hoy lo hacemos con este nuevo equipo para que el agua llegue con mejor presión y alcance a las familias de la comunidad”, expresó Gutiérrez Merino.

El alcalde destacó que la atención al área rural se mantiene mediante programas y acciones que responden a las necesidades de cada ejido, entre ellos apoyos para el campo, semillas, barbecho, transporte y programas sociales dirigidos a mejorar la economía y calidad de vida de sus habitantes.

Por su parte, la directora de Desarrollo Rural, Marybell Georgina Marty Garza, señaló que esta reparación era muy importante para La Leona.

“Se hizo la gestión con nuestro alcalde y hoy podemos dar abasto a toda la comunidad y lograr que el agua llegue a todas las casas”, señaló.

Durante la entrega, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a cuidar el agua y mantener la organización entre los habitantes para contribuir al buen funcionamiento y conservación del nuevo equipamiento.

Acompañaron también al alcalde; el coordinador municipal de Mejora, Francisco Javier Pérez Santiago; el coordinador de Programas Sociales en el Área Rural, Miguel Ángel Salazar Cruz, así como representantes de la comunidad. (Acontecer)