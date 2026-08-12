Tienen calles de Saltillo nuevos nombres: bulevar Arturo Berrueto y calle Silvia Mohamar

También la calle Maestra María Elena Arreola y Doña Cata de las Fuentes

Durante la primera sesión ordinaria del mes, el Cabildo de Saltillo aprobó por unanimidad una serie de dictámenes de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico relativos a cambios de nomenclatura de diversas vialidades de la ciudad.

Primero se aprobó el cambio de nomenclatura del bulevar Las Torres, desde la Calzada Madero hasta el bulevar Nazario Ortiz Garza, el cual ahora lleva por nombre “Bulevar Arturo Berrueto González”.

Además, la calle 2 de Abril, del periférico Luis Echeverría al Eje 5 del Centro Metropolitano, se llama ahora “Silvia Mohamar Abugaber”; la calle 26, a partir de Avenida La Torre y hacia el oriente en el fraccionamiento Sección 38, ahora es calle “Maestra María Elena Arreola Pérez”; mientras que a la vialidad que desemboca en la Avenida María Trinidad Sánchez, ubicada después de la parroquia Santiago Apóstol en Los Valdez en la colonia los Nogales, se le asigna el nombre “Doña Cata de las Fuentes Dávila”.

Asimismo, se aprobó un dictamen de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico relativo a la presentación de justificación de propuestas de nomenclaturas de mujeres destacadas que merecen ser reconocidas por su aportación en nuestra ciudad en diversos campos, mismas que se integrarán al banco de nomenclaturas para que sean asignadas a futuro.

Como parte del orden del día, el Cabildo local conoció el dictamen que presentó el jurado para el otorgamiento del Galardón Tláloc al Valor del Bombero en su edición 2026.

Luego de la emisión de la convocatoria y del proceso establecido, se determinó otorgar este reconocimiento a Mónica Beatriz Valdés Galindo, así como a Francisco Javier Saucedo Barrera, quienes forman parte del Heroico Cuerpo de Bomberos de Saltillo.

Asimismo, se aprobaron otros 12 dictámenes de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico, relativos a cambios de uso de suelo; y dos más de la Comisión de Bienes Municipales, Equipo No Utilizable y Adquisiciones. (El Heraldo de Saltillo)