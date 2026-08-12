Faltan pocos días para carrera 5K Unidos por la Seguridad

Invita Comisaría a inscribirse; será el domingo 23 de agosto

La tercera edición de la carrera 5K Unidos por la Seguridad está muy cerca, por lo que la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana invitó a jóvenes, familias y elementos policiales a inscribirse a la brevedad, ya que el cupo es limitado.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix recordó que la carrera se llevará a cabo el próximo 23 de agosto, con salida y meta en la Gran Plaza del Centro Metropolitano, a las 8:00 de la mañana.

Destacó que en la carrera más segura del país trotan unidos la ciudadanía, la Comisaría, las fiscalías estatal y federal, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México.

“Es una carrera única en el país, que ha incrementado cada vez más la aceptación entre la ciudadanía, porque además de tener una ruta muy atractiva, que sale de la Gran Plaza por Echeverría, sube al Parque Las Maravillas y lo rodea, todo se desarrolla en un ambiente muy animado con música en cada kilómetro.

“Mientras los elementos policiales, del Ejército o cadetes hacen su carrera en un ambiente caracterizado por cantos de trote, las familias han corrido con sus mascotas; al final hay kits de recuperación, medallas y rifa de pantallas y bicicletas”, comentó el comisionado.

Informó que la carrera tiene un cupo de mil 500 corredores y, en experiencias anteriores, las inscripciones se han agotado.

“El exhorto es a que no lo dejen pasar y se inscriban; tiene un costo de 150 pesos hasta el lunes 17 de agosto; posteriormente será de 200 pesos”, abundó.

5K Unidos por la Seguridad

Inscripciones abiertas en:

Go Time – Oficinas

📍 Profra. Isabel Siller 169, Lomas de Peña

Café Campestre

📍 Carr. Los Valdez 6922, Local 5, Plaza Aurora

Cloroformo Gym

📍 Lateral de Perif. Luis Echeverría Sur 3409, Vicente Guerrero

Tessen

📍 Blvd. Moctezuma 1685, Local 7, Los Pinos

Inscripciones en línea:

* gotime.mx

* boletopolis.com (El Heraldo de Saltillo