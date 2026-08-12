Limpia ‘Aquí Andamos’ de manera integral el bulevar Colosio

Personal de Servicios Públicos deshierba vialidades de Saltillo

El alcalde Javier Díaz González intensificó este miércoles los trabajos de limpieza integral y deshierbe en el camellón central del bulevar Luis Donaldo Colosio.

A través de la Dirección de Servicios Públicos, a cargo de Aníbal Soberón Rodríguez, el Ayuntamiento de Saltillo reforzó sus labores de limpieza y retiro de maleza en el tramo comprendido entre los bulevares Venustiano Carranza y Eulalio Gutiérrez, a fin de incrementar la seguridad de peatones y automovilistas en este sector de la ciudad.

Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez, y en respuesta a los reportes realizados a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, al 844-160-08-08, cuadrillas de “Aquí Andamos” aplicaron pintura amarilla sobre el cordón cuneta del camellón central del bulevar Venustiano Carranza, con lo que se fortalecen las labores de mantenimiento y embellecimiento de una de las principales vialidades de la capital de Coahuila.

El alcalde Javier Díaz González señaló que su administración atiende de forma permanente las necesidades de la ciudad, con acciones de limpieza, deshierbe, mantenimiento y embellecimiento en colonias y principales vialidades, a fin de ofrecer a las familias saltillenses una ciudad más limpia y en mejores condiciones. (El Heraldo de Saltillo)