Tiene México más reservas de gas que de petroleo; una gran parte está en Coahuila

El exgobernador Rogelio Montemayor, consideró que el desarrollo de los yacimientos no convencionales permitiría al estado fortalecer su producción de gas, atraer mayor industrialización y mejorar su competitividad

Coahuila cuenta con un importante potencial para convertirse en productor de gas no convencional y aprovechar sus reservas para impulsar la industrialización y competitividad del estado, consideró el ex gobernador de Coahuila, Rogelio Montemayor Seguy.

Explicó que México dispone de más reservas de gas que de petróleo y que una parte importante de estos recursos corresponde a yacimientos no convencionales.

«México es un país que tiene más reservas de gas que de petróleo y la mayor parte de las reservas que contamos son no convencionales y el 80 por ciento de esas no convencionales están en el noreste y la mitad de eso está en Coahuila», subrayó.

Indicó que el desarrollo de estos recursos representa una necesidad para el país y lamentó que desde 2018, con la llegada de Andrés López a la Presidencia de la República, se haya frenado el aprovechamiento de estas reservas.

Ante la posibilidad de que el Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, impulse nuevamente la extracción de gas no convencional, expresó su expectativa de que las decisiones se tomen con mayor rapidez.

«Ahora la ciudadana presidente dice que lo va a impulsar y pues yo solo espero que lo hagan rápido porque la verdad, la velocidad que toman decisiones es sumamente lenta», afirmó.

Potencial para la industrialización

El ex mandatario estatal destacó que, debido al volumen de reservas existentes en Coahuila, el desarrollo de los yacimientos podría convertir a la entidad en un importante productor de gas.

Auguró que disponer de este recurso en el propio territorio estatal abriría mayores posibilidades para continuar con el proceso de industrialización, debido a que el gas es un insumo fundamental para diversas actividades industriales.

Seguridad energética

Montemayor Seguy también vinculó el desarrollo de los recursos gasíferos con la seguridad energética del país, al señalar que México actualmente depende en buena medida del gas importado.

Indicó que alrededor del 60 por ciento del gas utilizado para generar electricidad es importado, además de que una proporción importante del gas empleado en otros usos también proviene del exterior.

En este sentido, opinó que aprovechar las reservas nacionales sería importante para fortalecer la soberanía y seguridad energética de México, al tiempo que Coahuila podría beneficiarse directamente por la disponibilidad de sus recursos y su cercanía con importantes regiones industriales. (OMAR SOTO)