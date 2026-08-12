Por entregarse plaza pública rehabilitada con apoyo de HEB al sur de Saltillo: alcalde

Vienen más intervenciones de espacios públicos con apoyo de la IP, asegura

El alcalde de Saltillo Javier Díaz González dijo que en los siguientes días se hará entrega a los habitantes del sur de Saltillo de una plaza pública ubicada en Prolongación Urdiñola, al sur de esta capital, cuya rehabilitación se llevó a cabo dentro del programa “Activa tu Parque” mediante aportaciones de la cadena de tiendas HEB, misma que beneficiará a los habitantes de las colonias Buitres y Colinas del Sur, entre otros sectores cercanos.

El edil aseguró que en lo que resta de este 2026 se llevarán a cabo más inversiones en el marco de dicho programa, en el que participan el Gobierno Municipal y la Iniciativa Privada con la aportación de recursos para transformar ese tipo de espacios públicos y de recreación mejorando su infraestructura y dotándolos de más vida para beneficio de las y los saltillenses.

“Estamos a unos días de poder entregar esa plaza dentro del programa Activa tu Parque, dentro del programa también de Participa Saltillo, donde los ciudadanos habían buscado la forma desde hace mucho tiempo de que esta plaza tuviera una rehabilitación muy integral y sobre todo darle vida, ustedes saben la calidad de las plazas que se han entregado a través de estos programas, donde nos da la posibilidad de que muchísimas familias de esos sectores puedan desarrollarse en el tema del deporte y la cultura”, señaló el alcalde.

“Ahí hay promotores deportivos, hay promotores culturales, hay diferentes tipos de actividades y acciones que se llevan a cabo en los diferentes parques o plazas de Activa tu Parque, pero también en esta de Prolongación Urdiñola estamos a unos días de poderla entregar y ahí hicimos sinergia con HEB, que aceptó sumarse al programa aportando recurso económico y también con apoyo en especie para la parte de juegos infantiles y diferentes tipos de acciones”, agregó.

El edil reiteró la importancia es que este tipo de espacios públicos tengan vida y representen una de generar una mejor comunidad a través del fortalecimiento del tejido social y del tejido familiar.

“La idea es poder tener lugares de recreación y esparcimiento donde las familias puedan disfrutar y tener una mejor convivencia y estamos convencidos de que cuando se encamina a las niñas, niños y jóvenes a través del deporte y la cultura, se ayuda no solamente a la formación de éstos últimos, sino que también se logra generar en ellos una disciplina que a la larga se convierte en hábito”, puntualizó Javier Díaz. (ÁNGEL AGUILAR)