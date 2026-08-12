San Francisco de Asís invita a peregrinación en honor a la Virgen de San Juan

Como parte de las actividades religiosas por la próxima fiesta patronal de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, la Parroquia San Francisco de Asís en Ramos Arizpe convocó a la comunidad católica a participar este miércoles 12 de agosto en una peregrinación que concluirá con la celebración de la Santa Misa.

El párroco de San Francisco de Asís, Martín Hernández Linares, informó que la concentración de los participantes será en el estacionamiento de Al Súper Haciendas, donde se reunirán a las 18:00 horas para posteriormente iniciar el recorrido con dirección a la Parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos.

“Queremos invitar a todas las familias y a nuestra comunidad parroquial a que nos acompañen en esta peregrinación, que representa una oportunidad para caminar juntos y expresar nuestra fe y devoción a la Virgen de San Juan de los Lagos”, señaló el sacerdote.

La organización pidió a quienes se sumen al contingente acudir con algunos minutos de anticipación, debido a que la intención es realizar el trayecto en grupo y llegar oportunamente al templo, donde a las 19:00 horas está programada la celebración eucarística.

Para dar identidad a la peregrinación, se solicitó a los asistentes vestir blusa o camisa blanca y pantalón de mezclilla. Asimismo, podrán llevar globos y banderines en colores celeste, café o blanco durante el recorrido hacia la parroquia.

“Estas celebraciones también nos permiten fortalecer los lazos entre las distintas comunidades parroquiales. Esperamos que sea una peregrinación vivida con alegría, respeto y, sobre todo, con un profundo sentido de fe”, expresó Hernández Linares al reiterar la invitación para que niños, jóvenes y adultos participen.

La peregrinación forma parte de las expresiones de fe previas a la celebración de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos y permitirá que la comunidad de San Francisco de Asís se una a los festejos de su parroquia hermana, concluyendo la jornada con la misa de las 19:00 horas. (EDUARDO SERNA).