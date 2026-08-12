Pide Coparmex construir un tercer carril en la Saltillo-Monterrey

Alfredo López urgió al Gobierno Federal contemplar recursos en el PEF 2027 para mejorar estas vías

Ante los constantes accidentes que entorpecen el flujo vehicular en las carreteras libre y de cuota entre Saltillo y Monterrey, el presidente de esta organización empresarial, Alfredo López, pidió al Gobierno Federal contemplar recursos en el PEF 2027 para mejorar estas vías y analizar la construcción de un tercer carril

Ante el constante entorpecimiento del flujo vehicular en las carreteras libre y de cuota que comunican a Saltillo con Monterrey, principalmente a consecuencia de accidentes automovilísticos, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, urgió al Gobierno Federal a tomar cartas en el asunto y generar condiciones que permitan agilizar la circulación.

Cabe mencionar que este miércoles nuevamente se registraron afectaciones importantes en la movilidad entre ambas ciudades capitales, una situación que, dijo, se ha vuelto recurrente y que genera pérdidas de tiempo para miles de personas que diariamente utilizan estas vías para trasladarse por motivos laborales, comerciales o personales.

«Nosotros siempre hemos urgido a esto a la Federación, la Saltillo-Monterrey es la principal arteria para personas y para comercio e industria, se mueve una cantidad de millones de pesos por esa vía y son muchas las pérdidas cuando eso pasa», remarcó en entrevista para El Heraldo de Saltillo.

López Villarreal consideró necesario que el Gobierno Federal atienda de manera integral las condiciones de las carreteras y que, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2027, se contemplen recursos destinados a realizar adecuaciones que permitan incrementar la capacidad de estas vialidades.

Entre las alternativas, planteó analizar la construcción de un tercer carril de circulación, particularmente en los puntos donde la saturación vehicular se vuelve más frecuente, además de otras obras que permitan mejorar la movilidad y reducir el impacto que generan los accidentes.

«La que tiene que tomar la batuta es la autoridad federal, que ya ponga cartas en el asunto. Ya hemos agotado todas las instancias con diputados, senadores de Coahuila y a nadie le han hecho caso, esperemos que recapacite la Federación y ahorita que se van a definir los presupuestos para el año que entra, ojalá sí venga contemplado algo para la Monterrey-Saltillo», indicó.

Destacó que la conexión carretera entre ambas entidades es estratégica para la actividad económica de la región, debido al intenso intercambio laboral, industrial y comercial que existe entre Coahuila y Nuevo León.

Por ello, consideró indispensable que las autoridades federales incorporen esta problemática dentro de sus prioridades de infraestructura para el próximo año y destinen recursos suficientes para ampliar y modernizar las vías de comunicación.

«Hay que ampliar a tres carriles por cada lado para que haya más fluidez y si hay un accidente tenga posibilidades, la misma Guardia Nacional, de mover los vehículos, esa sería una alternativa», finalizó. (OMAR SOTO)