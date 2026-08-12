Centro gratuito de rehabilitación en Ramos Arizpe alcanza 80% de avance

La construcción del centro municipal de rehabilitación que ofrecerá atención gratuita a personas con problemas de adicciones registra un avance cercano al 80 por ciento y contará con espacio para recibir hasta 100 usuarios, informó el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino.

El presidente municipal explicó que durante el desarrollo de la obra fue necesario realizar ajustes a la infraestructura originalmente contemplada, principalmente en las instalaciones de drenaje, energía eléctrica y suministro de agua, situación que modificó los tiempos previstos para su conclusión.

“Tuvimos que hacer algunas adecuaciones para que todo quede funcionando correctamente; es un proyecto que queremos entregar en las mejores condiciones”, señaló.

Gutiérrez Merino indicó que el modelo de atención estará basado en la voluntad de quienes decidan iniciar un proceso para superar una adicción. Los tratamientos tendrán una duración estimada de tres a seis meses, de acuerdo con las necesidades y evolución de cada usuario.

“Aquí nadie va a estar obligado; queremos que las personas lleguen convencidas de que desean cambiar su vida, porque esa decisión es fundamental para que la rehabilitación funcione”, expresó.

Las instalaciones dispondrán de espacios para alojamiento y atención integral, además de un foro destinado a conferencias, orientación y actividades dirigidas tanto a quienes permanezcan internados como a quienes hayan concluido su tratamiento. Con ello se pretende mantener un acompañamiento posterior que reduzca el riesgo de recaídas y fortalezca la recuperación.

“No solamente se trata de atender una adicción, sino de darles herramientas para que, cuando salgan, puedan trabajar, obtener ingresos y reintegrarse a su familia y a la sociedad”, manifestó el alcalde.

El edil destacó que el servicio no tendrá costo, con la finalidad de abrir una alternativa para aquellas familias que enfrentan esta problemática y carecen de posibilidades económicas para pagar un tratamiento particular. Añadió que el propósito de la administración municipal es convertir el lugar en un espacio de apoyo que permita reconstruir proyectos de vida y, al mismo tiempo, avanzar hacia un esquema que contribuya a su sostenibilidad. (EDUARDO SERNA).