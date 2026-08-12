UTC impulsa talento tecnológico con 38 proyectos desarrollados por estudiantes

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) llevó a cabo la XXVII Muestra de Proyectos Integradora I, espacio en el que 188 estudiantes de tercer cuatrimestre pusieron a prueba sus conocimientos mediante la presentación de 38 propuestas tecnológicas desarrolladas durante el periodo académico.

La actividad reunió a alumnos del Edificio Docente 3, quienes trabajaron bajo la asesoría de seis maestros titulares para llevar sus ideas desde la planeación hasta la presentación de resultados. Además, cerca de 20 integrantes del personal docente y administrativo participaron en la organización y desarrollo de la muestra.

Durante la inauguración, el rector de la UTC, Sergio Guadarrama Cortez, destacó que este tipo de ejercicios permite a los estudiantes comprender que la preparación y el esfuerzo realizado durante su etapa universitaria tendrán repercusiones importantes en su desarrollo profesional.

“Cada acción, cada esfuerzo y cada sacrificio que hacemos en el presente tiene un impacto en nuestro futuro. Por ello trabajamos para formar jóvenes preparados, capaces de convertirse en el talento humano y profesional que requieren los sectores productivos”, expresó.

Guadarrama Cortez señaló que la Universidad busca que sus estudiantes no se limiten únicamente a adquirir conocimientos técnicos, sino que desarrollen capacidades para asumir responsabilidades, ejercer liderazgo y aportar soluciones que contribuyan a transformar positivamente su entorno.

A lo largo de la jornada, los jóvenes explicaron ante docentes y autoridades universitarias el funcionamiento, los objetivos y los alcances de cada uno de sus proyectos, demostrando las habilidades y competencias adquiridas durante los primeros meses de su formación profesional.

“Queremos jóvenes capaces de influir en los procesos productivos, de ser líderes y de contribuir con sus conocimientos a la transformación de su entorno”, puntualizó Guadarrama Cortez. (EDUARDO SERNA).