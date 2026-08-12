Refuerza Javier Díaz limpieza de callejones

Cuadrillas de “Aquí Andamos” trabajan para mejorar espacios públicos en la ciudad

Como parte de las acciones permanentes para mantener en mejores condiciones los espacios públicos de Saltillo, el alcalde Javier Díaz González instruyó intensificar los trabajos de limpieza exhaustiva en callejones y pasillos de la colonia San Isidro.

Este miércoles, personal de “Aquí Andamos” realizó acciones de limpieza integral, retiro de basura, maleza y diversos desechos acumulados en los callejones ubicados entre las calles Dr. Atl y Diego Rivera, así como Clemente Orozco y José María Velasco, a fin de mejorar las condiciones de estos espacios de uso cotidiano para las familias.

De manera paralela, el Gobierno Municipal mantiene las acciones de riego con agua tratada en camellones centrales y áreas verdes municipales, para reforzar el cuidado y conservación del arbolado y las plantas de ornato en estos puntos de Saltillo.

Entre los espacios atendidos se encuentra el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño, donde se realizan trabajos de riego para mantener en mejores condiciones las áreas verdes y fortalecer la imagen urbana. (El Heraldo de Saltillo)