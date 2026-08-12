Exigen al INE frenar actos anticipados de campaña de Morena

Ciudad de México.- Luego de acusar que la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, tolera la promoción anticipada de los aspirantes a Gubernaturas de su partido, panistas demandaron al INE dejar de actuar con oídos sordos y frenar esa situación.

Paulina Rubio indicó que, en plena violación de las reglas electorales, Morena y sus «corcholatas» locales al 2027, ya realizan una campaña abierta.

Rubio dijo que, si bien el partido guinda justificó los actos de campaña anticipados de sus aspirantes en los estados argumentando que son tareas organizativas, en realidad, los aspirantes están tocando casas y haciendo propuestas.

«Morena justificó las campañas de sus aspirantes en los estados como promoción a tareas organizativas, no actos anticipados, pero la realidad es otra cuando vemos a los actores políticos tocando casas, haciendo propuestas y acompañados de numerosas brigadas volanteando», señaló.

La legisladora exhortó al INE a frenar esa situación y atribuyó la promoción de los aspirantes morenistas al debilitamiento del Instituto y a que los morenistas saben que el árbitro electoral no se atreve a sancionarlos.

«En Morena actúan con un descaro evidente haciendo una campaña ya de manera abierta, porque saben que hoy contamos con un Instituto Nacional Electoral debilitado que no se va atrever a sancionarlos y que, por el contrario, va a respaldar las acciones anticipadas y los actos anticipados que hagan», dijo.

«Es verdaderamente vergonzoso la manera en la que hoy, muchos de los suspirantes a ocupar un cargo de elección popular ya caminan y recorren las calles, literalmente con brigadas enormes, con actos masivos de supuesta difusión de información, pero, además, con la promoción literal de su nombre y rostro, cuando eso está estructuralmente prohibido en la ley».

El consejero del PAN, Rafael Calderón acusó a Morena de brincar la ley y recorrer el País en abierta a sabiendas de que el INE y el Tribunal Electoral están de su lado.

«Cuando eso está estrictamente prohibido en la ley. A este país le costó muchos años llegar a la regulación de la imagen y la promoción de los propios funcionarios públicos inclusive logrando que solamente durante una ventana de tiempo se pudiera realizar una promoción de nombre y rostro cuando se presentará un informe», manifestó.

Los panistas coincidieron en que Morena no sabe ganar elecciones sin trampas, sin el dinero del crimen organizado y del huachicol que, afirmaron, encabezan los hijos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.