AGENDA CARGADA

Nada de modo “party” ni de modo “vacaciones perpetuas” como su homólogo de Nuevo León. El gobernador de Coahuila, MANOLO JIMÉNEZ, anda con agenda de trabajo a tope prácticamente todos los días, cómo este martes que, en un primer evento, estuvo en la planta de General Motors en Ramos Arizpe dónde recibió junto con TOMÁS GUTIÉRREZ la donación de tres camionetas eléctricas Chevrolet BrightDrop 600 que servirán para fortalecer la movilidad y ampliar la capacidad de atención de la Secretaría del DIF Coahuila, Inspira Coahuila y el DIF Ramos Arizpe.

Ahí mismo en Ramos, se fue al parque industrial “Chuy María”, del Grupo Amistad, dónde encabezó la colocación de la primera piedra de la nueva planta de Waelzhoz Group, empresa que invertirá mil millones de pesos para construir una nave de 6 hectáreas en la que, en un inicio, pretende producir 50 mil toneladas anuales de materiales de acero laminado en frío, pero con la intención de hasta 100 mil toneladas.

Y por la tarde, para cerrar con broche de oro, Manolo encabezó en Villa Ferré la entrega de “Súper Becas” cómo parte de la conmemoración por el “Día Internacional de la Juventud”.

MÁS TRÁFICO EN MONTERREY

Y hablando de los que siguen en modo “vacaciones”, el gobernador de Nuevo León, SAMUEL GARCÍA, salió ahora con la puntada de que el problema de tráfico vehicular, que desde hace años padece el área metropolitana de Monterrey, se va a solucionar en un plazo de dos años. Hasta ahí todo bien, suponiendo que fuera verdad. El problema es que Samuelito termina su mandato en 2027, es decir, dentro de un año, de tal forma que está ofreciendo algo que le será imposible cumplir. Igual que cuando dijo que llegaría Tesla a Santa Catarina, o cuando anunció una supuesta planta de Nvidia; o igual que su promesa de construir un nuevo estadio para los Tigres, o la de la carretera Interserrana, el Tren Suburbano García–Pesquería y la Línea 5 del Metro. Puras mentiras, siempre fiel a la frase que dice “prometer no empobrece, cumplir es lo que aniquila”.

UNA BUEN PROPUESTA

Siempre dispuesto a aportar buenas ideas que contribuyan a tener una mejor ciudad, el empresario restaurantero PEDRO MULLER, propietario del “San Pedro de los González”, está preparando una propuesta que busca terminar —o al menos disminuir— los accidentes mortales que con tanta frecuencia ocurren en “Los Chorros”. Escencialmente, lo que Pedro propone es que si CAPUFE no es capaz de poner una solución al problema, y además ni siquiera le interesa hacerlo, tal vez no sería mala idea que la federación le cediera ese tramo al municipio de Arteaga o al Gobierno de Coahuila. Así por lo menos se tendría la certeza de que se implementarían medidas de seguridad cómo reductores de velocidad, presencia constante de patrullas estatales o municipales, e incluso algún esquema de fotomultas y pruebas antidoping para los choferes de los tráileres. Pedro debería reunirse con el diputado federal JERICÓ ABRAMO MASSO y con la diputada local EDNA DÁVALOS, dos de los funcionarios que siempre han estado atentos a ésta problemática, pero cuyos llamados no han sido atendidos por las autoridades federales. Si lo hubieran hecho, muchas vidas se habrían podido salvar.

DEJAN FUERA A COAHUILA

Y es que para CAPUFE y la SICT Coahuila no es prioridad. Prueba de ello es que este martes anunciaron con bombo y platillo la creación de un C4 para combatir el robo al autotransporte y atender incidentes de seguridad en las vías federales, que contempla la intalación de una red de 3 mil cámaras, mil puntos de monitoreo y 120 arcos para el reconocimiento automático de placas. Sin embargo, ninguna de las carreteras que cruzan por Coahuila está considerada en este proyecto, y eso que la 57 es la más transitada de México. Sólo consideraron la México-Puebla-Veracruz, la México-Acapulco, la México-Querétaro y la Culiacán-Mazatlán-Durango. Y a Coahuila, como de costumbre, la 4t la deja fuera de sus proyectos.

UN CUELLO DE BOTELLA

Ya entrados en gastos, y dado que andamos por el rumbo de CAPUFE, otro punto dónde esta dependencia del Gobierno Federal sigue presentando fallas es en la autopista de cuota Saltillo-Torreón, particularmente en la caseeta de cobro “Plan de Ayala”, ubicada a las afueras de Saltillo. Cada vez es más frecuente que fallen los sistemas de cobro, generando un “cuello de botella” que provoca larguísimas filas y pérdida innecesaria de tiempo. Además, desde hace años diversas voces han pedido que se habilite un acceso desde y hacia esta autopista con la carretera libre que lleva a General Cepeda, pero todas las peticiones han caído en oídos sordos. Esta pudiera ser una tarea para BLAS FLORES GONZÁLEZ, quien trae a su cargo muchos de los asuntos relacionados con la ruta “Vinos y Dinos”, ya que ambas situaciones, la caseta que no funciona y la falta de una conexión entre la autopista y la carretera libre, afectan directamente a este tan exitoso proyecto turístico.

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