Mejoras en Urgencias reducen tiempos de atención en Hospital General de Saltillo

La ampliación del área de Urgencias, que pasó de ocho a 16 camas, así como la incorporación de nuevo personal y la implementación del área de triage, han permitido agilizar la atención de los pacientes en este nosocomio local

Gracias a una serie de mejoras, adecuaciones e inversiones realizadas en el Hospital General de Saltillo, se han reducido los tiempos de espera para los pacientes, principalmente en el área de Urgencias, informó Zeluis Gómez Chávez, director del nosocomio.

Explicó que el apoyo del Gobierno de Coahuila para la contratación de personal ha permitido agilizar los tiempos de espera y que los pacientes puedan pasar con mayor rapidez a consulta, lo que también permite brindar una atención prioritaria de acuerdo con las necesidades de cada caso.

Detalló que, como parte de las mejoras, se amplió la sala de Urgencias, con lo que el número de camas disponibles pasó de ocho a 16. Además, se habilitaron salas de shock trauma para atender a pacientes graves y se incorporó nuevo equipamiento para esta área.

Gómez Chávez señaló que también se establecieron nuevas áreas y procesos de atención, entre ellos el triage, donde el paciente es valorado prácticamente de manera inmediata al llegar al hospital.

«En ese momento el médico que lo está valorando determina la urgencia o la gravedad del paciente», explicó.

A partir de esta clasificación, los pacientes son canalizados al área correspondiente, ya sea observación o consultorio, dependiendo de sus condiciones. De esta manera, aunque el tiempo posterior de espera depende de la clasificación de cada paciente, la valoración inicial se realiza desde su llegada.

Destacó que las mejoras también han alcanzado otras áreas del nosocomio, con mantenimiento de equipos e infraestructura, ampliación de servicios y adecuaciones generales que han contribuido a mejorar tanto la atención como la percepción de los usuarios.

Añadió que se han realizado remodelaciones en los quirófanos y se encuentran por llegar nuevos equipos para estas áreas. También se han adquirido camas, equipos de rayos X portátiles para cirugías de trauma y neurocirugía, instrumental médico y autoclaves para la esterilización de equipos.

«Esta sensibilidad que se ha estado dando hacia el personal, pues se refleja también hacia los pacientes», afirmó Gómez Chávez. (OMAR SOTO)