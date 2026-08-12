Motociclista muere tras permanecer hospitalizado por accidente en Saltillo

Un motociclista perdió la vida este miércoles, días después de haber sufrido un aparatoso accidente mientras circulaba por Paseo de la Reforma, en Saltillo.

El percance ocurrió durante la madrugada del domingo, en el cruce con el bulevar Francisco Coss, donde la motocicleta en la que viajaba junto con una mujer derrapó luego de pasar sobre un charco de agua.

Ambos fueron auxiliados por paramédicos de la Cruz Roja y trasladados al Hospital General. Debido a la gravedad de sus lesiones, el hombre posteriormente fue ingresado a la Clínica 2 del IMSS.

A pesar de la atención médica recibida, su estado de salud se complicó y finalmente falleció este miércoles.

Autoridades acudieron al hospital para tomar conocimiento del deceso y realizar las diligencias correspondientes. (El Heraldo de Saltillo)