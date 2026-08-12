Tienen egresados de CONALEP lugar asegurado en la industria, gracias a convenios con empresas

El director general del CONALEP en Coahuila, Alfio Vega de la Peña, dijo que gracias a los convenios que ha establecido esa institución con diferentes empresas y organismos de la iniciativa privada en la entidad, es posible que hasta un 35 por ciento de los egresados de los diferentes planteles de ese sistema logren asegurar un lugar en la industria y obtener al incorporarse un crecimiento profesional permanente, gracias a los conocimientos obtenidos durante su preparación académica.

El directivo destacó que, a la fecha, el CONALEP Coahuila está trabajando a través de estos convenios con poco más de 154 empresas en todo el estado, así como con organismos empresariales como CANACINTRA, COPARMEX, AIERA, lo que ha permitido la incorporación de estos egresados en importantes empresas de la Región Sureste como General Motors, John Deere y Magna, entre muchas otras.

“Aquí cabe mencionar que se gradúan en promedio 3 mil 700 jóvenes de nuestros planteles, de los cuales el 51 por ciento continúan en una carrera universitaria o técnica, mientras que el 35 por ciento van a un empleo, siempre y cuando sean mayores de edad, en tanto que el 15 por ciento restante se dedica a trabajar y estudiar al mismo tiempo”, señaló.

“También hay que destacar el respaldo y apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, por la gran apertura que está dando a recibir cuando menos una empresa por semana aquí en nuestro estado, ya que con ello está contribuyendo a que nuestros jóvenes tengan un lugar asegurado si ellos deciden trabajar el día de mañana. Muchos de ellos al egresar del plantel continúan en alguna carrera superior, pero aquellos que decidan trabajar saben que tienen asegurado un lugar en la industria gracias a la preparación que reciben en estos planteles”, agregó,

Señaló que además que gracias a los programas de educación dual y de prácticas profesionales, las y los egresados obtienen la cercanía con la empresa que necesitan para facilitar su incorporación.

Dijo también que, a nivel nacional, el CONALEP Coahuila destaca por contar con un promedio de eficiencia terminal del 75 por ciento, además de tener el primer lugar nacional entre las entidades con menor deserción en sus planteles. (ÁNGEL AGUILAR)