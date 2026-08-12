Impulsan acciones por la igualdad y la inclusión en Coahuila

Firman convenio de colaboración para promover la igualdad de trato y oportunidades, así como prevenir la discriminación

Con el propósito de sumar esfuerzos y fortalecer las acciones que permitan generar espacios con mayores oportunidades para todas y todos, la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, a través de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, firmó un convenio de colaboración con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, mediante el cual se establecen bases para desarrollar proyectos y actividades conjuntas en favor de una sociedad más incluyente.

El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, destacó que la dependencia a su cargo tiene una doble responsabilidad: impulsar el desarrollo social y fortalecer las políticas de inclusión, por lo que este convenio representa una oportunidad para continuar construyendo un Coahuila más equitativo y libre de discriminación. Señaló que los avances alcanzados por el estado en materia de desarrollo social son resultado del trabajo coordinado y de la inversión en áreas estratégicas que permiten mejorar las condiciones de vida de las familias.

Martínez y Morales resaltó que Coahuila ocupa el primer lugar nacional con menor carencia por acceso a la seguridad social y por calidad y espacios de la vivienda; además, se encuentra en segundo lugar con menor carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda y en educación, así como en tercer lugar con menor carencia por acceso a los servicios de salud. En este sentido, afirmó que estos resultados reflejan el esfuerzo conjunto para generar mejores oportunidades y condiciones de bienestar para la población.

El funcionario señaló que el convenio permitirá fortalecer la colaboración en materia de inclusión, así como aprovechar las instalaciones del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología para desarrollar capacitaciones y actividades de sensibilización. Como ejemplo, destacó el programa de menús en Braille para establecimientos restauranteros, que además de incorporar esta herramienta de accesibilidad, contempla la capacitación del personal para brindar una atención más incluyente; actualmente, más de 25 establecimientos se han sumado a esta iniciativa.

Finalmente, Enrique Martínez y Morales agradeció la disposición del director del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, Mario Valdés, así como de María de Lourdes Romero, titular de la Coordinación de Vinculación y Difusión; por abrir las puertas de la institución y sumar esfuerzos con la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social. Reiteró que mediante este tipo de alianzas se continuará trabajando para ampliar las acciones de inclusión y sensibilización, con la visión de consolidar a Coahuila como un estado de avanzada, con mayores oportunidades y una sociedad cada vez más justa, equitativa y libre de discriminación.

En la firma también estuvieron presentes Javier Omar Aldrete, director general de Asuntos Jurídicos; Luis Alberto Durán, subsecretario de Inclusión; y Patricia Yeverino, directora para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación. (El Heraldo de Saltillo)