Celebra Coahuila 25 años de la Escuela de Danza del Estado de Coahuila

Con 25 años de trayectoria dedicados a la formación, la disciplina, la sensibilidad y la expresión artística, la Escuela de Danza del Estado de Coahuila (EDEC) celebra un cuarto de siglo de ser un semillero de talentos y un referente en la enseñanza de la danza clásica en la entidad.

Durante estos 25 años, la EDEC ha acompañado a niñas, niños y jóvenes en el descubrimiento de sus capacidades, brindándoles las herramientas técnicas y artísticas para desarrollar una carrera en la danza, pero también fortaleciendo valores como la disciplina, la constancia, la sensibilidad, la convivencia y la confianza en sí mismos. Su formación no se limita a las aulas: a través de presentaciones en distintos espacios y regiones de Coahuila, sus estudiantes han adquirido experiencia escénica y la oportunidad de compartir con públicos diversos.

La trayectoria de la institución se refleja también en los logros de sus egresados. A lo largo de este cuarto de siglo, la EDEC ha formado bailarines que hoy integran compañías en México y el extranjero, así como maestros que han establecido academias con resultados exitosos. Asimismo, ha canalizado a alumnas y alumnos hacia escuelas de reconocido prestigio en Estados Unidos, Canadá y otras partes de México; ha destacado en concursos nacionales e internacionales y ha desarrollado intercambios académicos con instituciones privadas y escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

El semillero de talento de la EDEC continúa dando frutos en las nuevas generaciones. Actualmente, destacan estudiantes y jóvenes vinculados a importantes proyectos de formación y proyección artística, como Fernando Gaspar, repositor de la puesta en escena Don Quijote y entrenador de los alumnos que participarán en el concurso Youth America Grand Prix (YAGP 2026); Abril Martínez Rodríguez, alumna de octavo grado y becaria del PECDA en la categoría Nuevas Generaciones Creativas; Mateo Molina Martínez, alumno de cuarto grado que participará en el próximo YAGP 2026; y Galia Loretta Peña Valdez, alumna de octavo grado y también participante en este certamen internacional. A esta generación se suma Victoria Nicolle Peña Valdez, quien actualmente continúa su formación en la Escuela Nacional del Ballet de Canadá, ejemplo del alcance que puede tener el talento formado en Coahuila cuando encuentra espacios y oportunidades para desarrollarse

“Celebrar 25 años de la Escuela de Danza del Estado de Coahuila es celebrar 25 años de sembrar talento, disciplina y amor por el arte. Cada niña, niño y joven que ha pasado por sus aulas representa una historia, un esfuerzo y una posibilidad de que la danza siga creciendo en nuestro estado. La EDEC es mucho más que una escuela: es un semillero donde se descubren vocaciones, se forman artistas y se construyen sueños que pueden llegar muy lejos”, señaló la secretaria de Cultura, Esther Quintana Salinas.

“Quiero reconocer especialmente a quienes durante estos 25 años han hecho posible esta historia: docentes, directivos, familias y, por supuesto, cada una de las generaciones de estudiantes que han puesto su talento y su corazón sobre los escenarios. Desde la Secretaría de Cultura seguiremos impulsando espacios de formación y desarrollo para nuestras nuevas generaciones, porque invertir en la cultura y en nuestros jóvenes es sembrar para el futuro de Coahuila”, agregó.

La celebración del 25 aniversario contempla una programación especial que permitirá al público apreciar el resultado de esta formación. Entre las actividades destaca la Gala de XXV Aniversario, que se llevará a cabo el 19 de septiembre a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, con un programa que incluye Obertura, Effacer, una coreografía con niñas y niños de preballet, así como los pas de deux de Sylvia, Flamas de París y La Bella Durmiente, para cerrar con la Suite del ballet Don Quijote, montaje de Fernando Gaspar.

Como parte de la celebración, la EDEC también contempla actividades de formación especializada, entre ellas un curso intensivo de Progressing Ballet Technique (PBT), dirigido a fortalecer aspectos como la alineación corporal, conciencia del movimiento, fuerza, estabilidad, coordinación y rendimiento en la danza clásica. Además, durante agosto continúan las audiciones para niñas y niños de 6 a 12 años interesados en acercarse a la formación dancística.

La programación rumbo al aniversario incluye también presentaciones en la Casa del Artesano los días 5 y 6 de septiembre, a las 18:00 horas, abiertas a todo público, como parte de las actividades conmemorativas de este cuarto de siglo.

La Secretaría de Cultura refrenda su compromiso de seguir fortaleciendo la formación artística de niñas, niños y jóvenes, y reconoce el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuyo impulso a la cultura permite generar mayores oportunidades para que las nuevas generaciones desarrollen su talento y encuentren en las artes una herramienta para crear, expresarse y transformar su entorno.

A 25 años de su creación, la Escuela de Danza del Estado de Coahuila mira hacia el futuro con la misma vocación con la que inició su camino: sembrar en cada generación el amor por la danza clásica, descubrir talentos y convertir la disciplina, el esfuerzo y la pasión por el arte en nuevas historias de éxito para Coahuila. (El Heraldo de Saltillo)