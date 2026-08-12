Lluvias mejoran panorama del campo en Ramos Arizpe; descartan pérdidas de ganado

Las precipitaciones registradas durante la actual temporada han permitido mejorar las condiciones para el sector ganadero y agrícola de Ramos Arizpe, donde hasta el momento no se reportan animales muertos como consecuencia de la falta de agua o alimento, informó Marybel Marty Garza, directora de Desarrollo Rural.

La funcionaria municipal explicó que las lluvias no han llegado con la misma intensidad a todas las comunidades, pues mientras algunos sectores rurales han recibido importantes acumulaciones, en otros las precipitaciones han sido menores.

“Han sido lluvias muy sectorizadas, pero afortunadamente nos han ayudado bastante y hasta este momento no tenemos reportes de mortandad de ganado por sequía”, señaló.

En materia de captación de agua, Marty Garza indicó que uno de los principales retos continúa siendo el azolve que presentan diversos bordos, presas y abrevaderos, lo que reduce su capacidad. Aun así, destacó que los escurrimientos recientes permitieron recuperar parcialmente algunos de estos puntos utilizados para abastecer al ganado.

“En Palo Blanco tuvimos una captación importante, incluso tuvieron que abrir las compuertas, y esa agua también beneficia a las congregaciones que se encuentran más abajo”, comentó la directora.

Por otra parte, Desarrollo Rural mantiene especial atención sobre la posible presencia del gusano barrenador del ganado y, de acuerdo con la funcionaria, hasta ahora no existe ningún caso confirmado en el municipio. Explicó que previamente fue analizado un ejemplar sospechoso, pero las pruebas realizadas descartaron la presencia de esta plaga.

“Seguimos haciendo recorridos y hablando con los productores para que estén pendientes de sus animales, principalmente si encuentran alguna herida o lesión que pudiera resultar sospechosa. Hasta el momento podemos decir que Ramos Arizpe continúa sin casos de gusano barrenador”, afirmó Marty Garza. (EDUARDO SERNA).