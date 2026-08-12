Prevé Instituto Municipal de las Mujeres cerrar 2026 con 450 “Sitios seguros” para apoyar a ese sector en casos de violencia  

La titular del Instituto Municipal de las Mujeres de Saltillo, Vanessa Fernández Tonone, dijo que esa dependencia está en la búsqueda de un mayor número de establecimientos para ser integrados a la red de Sitios Seguros para mujeres que existe en esta capital, a través de los cuales se ofrece atención inmediata a estas últimas en caso de que enfrenten riesgo de violencia.

Indicó que, al momento, en Saltillo se cuenta con un total de 235 Sitios Seguros ubicados en tiendas de diversos giros, así como en restaurantes y tiendas de conveniencia entre muchos otros establecimientos que se han sumado a esta política de prevención impulsada por el alcalde Javier Díaz González, e indicó que al finalizar este año se espera contar con un total de 450 establecimientos integrados a dicha iniciativa.

Recordó que los sitios seguros ofrecen atención y canalización inmediata a mujeres que sean víctimas de violencia física o verbal, así como también acoso, hostigamiento y otras situaciones de riesgo, asegurando el apoyo a la justicia, la protección efectiva y al apoyo psicosocial.

“Estamos trabajando muy fuerte en lo que tiene que ver con los sitios seguros, impulsando y abriendo más negocios y empresas que quieran formar parte de esta comunidad de sitios seguros para apoyar a las mujeres del municipio, al momento llevamos 235 Sitios Seguros y para el mes de diciembre estamos previendo llegar a los 450”, señaló la titular.

“Las mujeres que se vean en algún tipo de riesgo de violencia pueden reconocer estos sitios por los distintivos que tienen colocados, además de que también en la página del IMPLAN se puede acceder a las ubicaciones en las que se encuentran estos sitios espacios, como son las sucursales de Seven Eleven, y la idea es extender esta red de apoyo para procurar que en los casos en que una mujer se encuentre en riesgo pueda encontrar apoyo en esos lugares”, agregó. (ÁNGEL AGUILAR)