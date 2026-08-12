Entrega Manolo «Súper Becas» a jóvenes coahuilenses

Los apoyos permitirán a jóvenes universitarios su preparación académica en instituciones de alto nivel en distintos países del mundo

Para seguir generando oportunidades de desarrollo, formación y crecimiento profesional para las nuevas generaciones, el gobernador Manolo Jiménez Salinas entregó las Súper Becas Internacionales 2026 a jóvenes coahuilenses que continuarán su preparación académica en instituciones de alto nivel en distintas partes del mundo.

«En el marco del Día Internacional de la Juventud, entregamos las Súper Becas Internacionales a jóvenes que consiguieron un intercambio académico en otro país del mundo, lo cual representa una gran oportunidad para su desarrollo. Estoy seguro que regresarán con nuevas experiencias para juntos seguir construyendo la grandeza de Coahuila. ¡Muchas felicidades para quienes recibieron esta Súper Beca, y aprovecho para felicitar y reiterar nuestro compromiso con todas las juventudes coahuilenses!», señaló el gobernador.

Jiménez Salinas destacó que este programa nació como uno de sus compromisos de campaña y tiene como objetivo que ningún joven talentoso de Coahuila deje pasar una oportunidad académica por falta de recursos para cubrir gastos de traslado, estancia o manutención.

“Me da mucho gusto que se esté cristalizando este compromiso, porque los jóvenes, en su época universitaria, están construyendo su presente y su futuro profesional. Tener la oportunidad de irse a otro país les abre todo tipo de horizontes y puede ser la oportunidad de su vida”, expresó.

Ante las y los beneficiarios, Manolo Jiménez señaló que una experiencia académica internacional puede convertirse en un detonante para su desarrollo profesional, al brindarles nuevos conocimientos, contactos, proyectos, emprendimientos y futuras oportunidades laborales.

Felicitó a las y los jóvenes por haber dado este paso y resaltó que estudiar en otro país representa un valor agregado para su formación universitaria y su futuro profesional.

Informó que las Súper Becas Internacionales continuarán durante los próximos años de su administración, con el propósito de que cada vez más jóvenes de las distintas regiones de Coahuila puedan acceder a experiencias académicas internacionales.

Las y los jóvenes beneficiarios tendrán la oportunidad de realizar estancias, estudios y programas académicos en países como Argentina, Brasil, Chile, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Indonesia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Singapur, entre otros destinos.

El mandatario estatal señaló que este programa forma parte de una estrategia integral de atención a las juventudes, que se fortalece a través de las acciones de Inspira Coahuila, el Instituto Estatal de la Juventud, la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, la Secretaría de Educación y Mejora Coahuila.

“Si queremos que este estado siga siendo uno de los más desarrollados del país, uno de los más seguros y uno de los que tiene mayor calidad de vida de todo México, ocupamos chavas y chavos preparados, profesionistas que le entren con todo”, expresó.

Añadió que las y los jóvenes que recibieron estas becas serán quienes en el futuro encabecen empresas, instituciones, proyectos de emprendimiento, espacios educativos y responsabilidades públicas.

Manolo Jiménez reiteró que Coahuila es un estado de oportunidades y convocó a las y los beneficiarios a aprovechar al máximo esta experiencia, representar con orgullo a su estado y regresar con nuevos conocimientos que contribuyan al desarrollo de sus comunidades.

Al referirse al Día Internacional de la Juventud, felicitó a las y los jóvenes de Coahuila y los exhortó a continuar trabajando por sus sueños y a aprovechar cada oportunidad para construir un mejor futuro.

Reconocen talento y mérito académico

Por su parte, Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social, destacó que las Súper Becas Internacionales reconocen el talento, la disciplina, la perseverancia y los sueños de una generación de jóvenes coahuilenses decidida a ampliar sus horizontes.

Señaló que el programa busca evitar que los costos de traslado, estancia y manutención se conviertan en una barrera para quienes cuentan con las capacidades y méritos académicos para continuar su preparación en instituciones y programas de alto nivel.

Martínez y Morales informó que 11 especialistas en temas académicos participaron en el análisis y dictaminación de los casos, y destacó que la expectativa es que las y los jóvenes beneficiarios regresen a Coahuila para convertir los conocimientos adquiridos en bienestar, innovación, empleo, desarrollo y nuevas oportunidades para la entidad.

Finalmente, reconoció al gobernador Manolo Jiménez por impulsar una política de juventud basada en oportunidades concretas y en la confianza en las nuevas generaciones. (El Heraldo de Saltillo)