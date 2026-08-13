Reanuda EU supervisión de aguacate en Michoacán

Ciudad de México.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que se reanudarán por completo las actividades de supervisión de aguacate en Michoacán a partir de este jueves.

A través de un comunicado, el diplomático informó que la decisión fue tomada tras evaluar las condiciones de seguridad y las medidas implementadas por el Gobierno mexicano para salvaguardar al personal estadounidense.

“Tras medidas de seguridad implementadas por el Gobierno de México en Michoacán y nuestra evaluación de las condiciones en el sitio, el Gobierno de los Estados Unidos reanudará por completo sus actividades en Michoacán a partir del 13 de agosto de 2026.

“Reconozco al Gobierno de México, particularmente a su Gabinete de Seguridad, por las acciones y la estrecha coordinación que hicieron posible esta reanudación total de manera eficiente”, indicó.

El pasado 5 de agosto, la Administración de Donald Trump informó la suspensión temporal de actividades en Michoacán, medida que interrumpió la exportación de aguacate hacia Estados Unidos.

Johnson aseguró que el Gobierno estadounidense continuará monitoreando las condiciones de seguridad en el Estado y ajustará sus operaciones según corresponda.

Al celebrar la colaboración entre ambos países, el embajador destacó la coordinación entre las Administraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

“Al trabajar juntos, protegemos a nuestra gente, nuestra producción de alimentos, cadenas de suministro y el comercio legítimo que beneficia a productores y consumidores de nuestros países”, indicó.

No obstante, la Embajada de Estados Unidos mantiene para Michoacán su alerta de viaje nivel 4, la más alta, bajo la recomendación de “No viajar”. (AGENCIA REFORMA)