Frena Colombia a rescatistas mexicanos; pide certificación

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Colombia no autorizó el viaje de los 255 integrantes del Agrupamiento Cali de la Secretaría de la Defensa Nacional, pese a la experiencia de la brigada mexicana en labores de auxilio en 98 países.

La mandataria reconoció que el miércoles reportó que los rescatistas habían viajado a Colombia, pero el Gabinete de Seguridad le aclaró que el contingente sigue en México porque las autoridades colombianas solicitaron una certificación adicional.

“Para aclarar que la brigada de la Secretaría de Defensa Nacional de rescatistas, pues no fue aprobada por el Gobierno de Colombia”, dijo.

Sheinbaum explicó que Colombia pidió primero una certificación a los elementos mexicanos y posteriormente solicitó otra, sin precisar de cuál se trata ni qué autoridad debe expedirla.

La presidenta destacó que los rescatistas de la Defensa han participado en operaciones de auxilio y rescate en 98 países.

“Han ido 98 países a rescatar y a trabajar por la gente solidariamente”, dijo, con una expresión de aparente molestia.

El Agrupamiento Cali está conformado por 255 militares, entre ellos personal especializado en búsqueda y rescate, médicos y binomios caninos.

La Defensa mantiene listo equipo de rescate, medicamentos, despensas, canastas alimentarias, teléfonos satelitales, radios, plantas de energía y casas de campaña para el eventual despliegue.

Mientras Colombia no autorice el ingreso de la brigada, México continuará enviando en aeronaves Hércules los insumos solicitados por las autoridades de ese país.

“Entonces estamos llevando a través de aviones Hércules, despensas, insumos médicos y otras cosas que solicitaron”, afirmó.

El miércoles, dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana partieron a Pereira con 854 despensas, equivalentes a 19.5 toneladas de ayuda humanitaria.

El Gobierno federal programó entre el 12 y el 14 de agosto el envío de otras 2 mil 562 despensas, que representan 58.5 toneladas, además de agua y medicamentos. (AGENCIA REFORMA)