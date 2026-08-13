Reporta Inegi que 70% de policías en México cumple con acreditación

Ciudad de México.- Solo siete de cada 10 integrantes de las corporaciones de seguridad pública contaron en 2025 con evaluaciones de control de confianza aprobatorias vigentes o con el Certificado Único Policial (CUP), reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal, el 68.6 por ciento del personal obligado a presentar las evaluaciones de control de confianza tenía una aprobación vigente, mientras que 70.2 por ciento del personal de seguridad pública contaba con el CUP al cierre del año.

Se trata de dos requisitos distintos, ya que las evaluaciones de control de confianza buscan identificar factores de riesgo que puedan afectar el desempeño policial, mientras que el CUP acredita que los agentes cuentan con los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios para realizar sus funciones.

Para obtener el certificado, los policías deben contar con formación inicial y resultados aprobatorios vigentes en las evaluaciones de control de confianza, además de aprobar las evaluaciones de competencias básicas y de desempeño.

Conforme a los datos dados a conocer este jueves, la Guardia Nacional (GN) registra un mayor avance, pero todavía está lejos de alcanzar el 100 por ciento en ambos rubros.

En la GN, 76.8 por ciento del personal obligado tenía evaluaciones de control de confianza aprobatorias vigentes, frente a 60.4 por ciento en las instituciones estatales.

En cuanto al CUP, 79 por ciento del personal de la Guardia Nacional contaba con el certificado, mientras que entre las corporaciones estatales la proporción fue de 61.4 por ciento.

Chiapas, Chihuahua y Querétaro reportaron que la totalidad de su personal adscrito a las corporaciones policiales contaba con el CUP.

En materia de control de confianza, además del 68.6 por ciento con evaluaciones aprobatorias vigentes, 7.2 por ciento tenía evaluaciones aprobatorias pero no vigentes; 4.3 por ciento contaba con evaluaciones vigentes no aprobatorias y 4.9 por ciento no tenía evaluación.

Durante 2025, las academias, centros de adiestramiento e institutos de formación policial registraron 15 mil 181 personas de nuevo ingreso, de las cuales 45.5 por ciento correspondió a aspirantes de la Guardia Nacional y 54.5 por ciento a cadetes de programas de formación inicial de las entidades federativas.

En ese mismo periodo egresaron 13 mil 264 personas de los programas de formación y mil 221 desertaron.

El censo también reportó que durante 2025 fueron registrados 479 fallecimientos de personas adscritas a instituciones de seguridad pública: 114 correspondieron a la Guardia Nacional y 365 a corporaciones estatales.

Del total nacional, 15.9 por ciento de los fallecimientos fue por homicidio doloso. La Guardia Nacional concentró 27.6 por ciento de esos casos, con 21 agentes asesinados, mientras que Sinaloa concentró 17.1 por ciento, con 13.

En las corporaciones estatales, Veracruz concentró 12.6 por ciento de los fallecimientos. Por causa de muerte, 57.8 por ciento de los decesos en las instituciones estatales fue por causas naturales, mientras que en la Guardia Nacional 39.5 por ciento ocurrió por accidentes.

El INEGI reportó además 178 mil 660 presuntos delitos derivados de puestas a disposición ante el Ministerio Público. De éstos, 19 mil 707 fueron registrados por la Guardia Nacional y 158 mil 953 por instituciones estatales.

Los delitos contra la salud relacionados con narcóticos, en su modalidad de narcomenudeo, fueron los más frecuentes, al representar 37.5 por ciento del total.

En materia de aseguramientos, las instituciones de seguridad pública decomisaron 21 mil 88 armas de fuego, 72.4 por ciento más que en 2024. La Guardia Nacional aseguró 8 mil 178 y las corporaciones estatales 12 mil 910.

Del total de armas, 47.9 por ciento fueron cortas, 45.5 por ciento largas y 6.1 por ciento de fabricación artesanal.

También fueron aseguradas un millón 721 mil 268 municiones. La Guardia Nacional decomisó un millón 130 mil 375, mientras que las instituciones estatales aseguraron 590 mil 893.

En cuanto a narcóticos, la Guardia Nacional reportó el aseguramiento de 30 mil 93.2 kilos de mariguana, 28 mil 407.6 kilos de metanfetamina y 8 mil 762.8 kilos de cocaína, además de 361 mil 64 tabletas, pastillas o cápsulas de fentanilo.

Las instituciones estatales, por su parte, aseguraron 430 mil 157.6 kilos de mariguana, 14 mil 671.3 kilos de cocaína y 10 mil 888.3 kilos de metanfetamina, así como un millón 771 mil 197 piezas o unidades de fentanilo.

El presupuesto ejercido por la Guardia Nacional y las instituciones estatales de seguridad pública ascendió a 97 mil 128 millones de pesos a precios de la segunda quincena de julio de 2018. De ese monto, 20 mil 63.6 millones correspondieron a la GN y 77 mil 64.4 millones a las corporaciones estatales.

El presupuesto de la Guardia Nacional disminuyó 21.7 por ciento respecto de 2024, mientras que el de las instituciones estatales, sin considerar a la Ciudad de México, aumentó 5.6 por ciento. (AGENCIA REFORMA)