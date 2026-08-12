¿UNA CALLE PARA CATÓN?

Hace unos días, trascendió que la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico del Ayuntamiento de Saltillo aprobó por unanimidad que un tramo de dos o tres cuadras de la calle “General Cepeda” cambiara su nombre por el de ARMANDO FUENTES AGUIRRE, “Catón”. Pero luego, en la sesión ordinaria de Cabildo, no hubo ninguna novedad al respecto. ¿Cambiarían de opinión acaso? Lo que si se aprobó es que el bulevar Las Torres, incluyendo la ampliación que está a punto de ser inaugurada, lleve ahora el nombre del profesor ARTURO BERRUETO GONZÁLEZ, a quien le sobran merecimientos para recibir esa distinción.

Además, el Cabildo aprobó que un tramo de la calle 2 de Abril se llame ahora “Silvia Mohamar Abugaber” y que la Calle 26 pase a llamarse “Maestra Maria Elena Arreola Pérez” y una nueva vialidad en Los Valdez se llamará “Doña Cata de las Fuentes de Dávila”. De esta forma, el alcalde JAVIER DÍAZ cumple su compromiso de considerar a mujeres destacadas de Saltillo para reconocer su trayectoria, nombrando alguna calle o bulevar en su honor. Históricamente, más del 95% por ciento de las calles y avenidas de la ciudad tienen nombres de personajes masculinos. Ya era hora de que a las mujeres se les concediera también ese merecido privilegio. Enhorabuena para el alcalde y para su Cabildo por esta decisión.

¿NUEVO CRONISTA?

Hablando de Catón, un rumor que se ha escuchado insistentemente, es que el próximo año, después de los festejos por el 450 aniversario de la fundación de Saltillo, se estaría nombrando a un nuevo cronista de la ciudad, quedando Fuentes Aguirre cómo “cronista emérito”. Catón está a punto de cumplir 50 años ostentando ese título, desde que Oscar Flores Tapia lo desingó; casi el doble que los 26 que duró el papado de Juan Pablo II, y un poco más que los 49 que duró la dictadura de Fidel Castro en Cuba. Entre los candidatos a relevarlo, se mencionan los nombres de los reconocidos historiadores CARLOS RECIO y ARIEL GUTIÉRREZ CABELLO, y por supuesto el de FRANCISCO TOBÍAS, quien lleva años contando la historia de Saltillo a través de sus ya famosas “Cápsulas Saraperas”. A los tres le sobran méritos para ocupar tan importante posición.

EL TURNO DE LAS MUJERES

Los estatutos de la UAdeC señalan que, cuando un director (a) de escuela o facultad cumple su periodo cómo tal, debe convocar a elecciones dentro de los 15 días antes o después de la fecha en que asumió el cargo. En la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC, ALFONSO YÁÑEZ ARREOLA es director desde el 14 de septiembre de 2023, de tal forma que la convocatoria la tendría que emitir en el periodo comprendido entre el 31 de agosto y el 29 de septiembre.

Los candidatos serán MARISOL DÍAZ VALENCIA y ÓSCAR NÁJERA DAVIS, a menos que alguien más se apunte de última hora. Y aquí viene un dato interesante: si gana Marisol, sería la primera mujer en 83 años en dirigir esa facultad; pero además, su eventual triunfo significaría que, de las 60 escuelas y facultades de la UAdeC, 30 estarían siendo dirigidas por mujeres (actualmente hay 31 directores y 29 directoras). Esto, en tiempos del que se ha denominado como “el rector de las mujeres”, OCTAVIO PIMENTEL, sería muy significativo. Pero más allá de su género, hay que reconocer que Marisol cuenta con una trayectoria impecable de alrededor de 30 años como docente y que los dos doctorados que ha cursado, demuestran la solidez de su formación académica. De esto pueden dar cuenta muchos de los estudiantes que han sido sus alumnos, entre ellos el senador GABRIEL ELIZONDO, el fiscal FEDERICO FERNÁNDEZ, y el secretario general de la propia universidad, VICTOR MANUEL SÁNCHEZ, por citar sólo a algunos de los más destacados.

¿PAREDES AL PRI?

No pasó desapercibida la felicitación que el gobernador MANOLO JIMÉNEZ le mandó en sus redes sociales al diputado local panista ALFREDO PAREDES con motivo de su cumpleaños. “¡Que la pases muy bien compadre, un fuerte abrazo¡” escribió el gobernador. Y claro, tan afectuoso comentario llevó a más de uno a pensar que, en una de esas, el desde siempre conocido como el diputado panista más priista de Coahuila, pudiera de repente pasarse oficialmente a las filas del tricolor, o al menos incorporarse a las filas del Gobierno del Estado, toda vez que está por concluir su encomienda cómo legislador.

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