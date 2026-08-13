México debe negociar aranceles con EU y responder con medidas similares, dice Idelfonso Guajardo

Monterrey, NL.- Así como en una guerra se pide un cese al fuego mientras se desarrolla un proceso de negociación de paz, México debió plantear lo mismo frente a los aranceles, aseveró Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía y uno de los negociadores del acuerdo que hoy conocemos como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Guajardo señaló que en la segunda Administración del presidente Donald Trump, la revisión del T-MEC resulta más difícil, pues a la negociación se suman temas como la migración y el crimen organizado.

Ante este escenario, México no sólo debió detener los aranceles, sino incluso responder con medidas similares, dijo el ex secretario.

“Una de las cosas que he dicho en público varias veces, y al secretario de Economía (Marcelo Ebrard) a veces no le gusta escucharlo, es que cuando arrancamos, ya vamos en la tercera ronda de revisión. Yo desde antes de que empezara la primera ronda, dije que cuando vas a sentarte a negociar, lo que vayas a negociar, si vas a negociar la guerra, lo primero que debes negociar es un cese al fuego.

Durante su participación en el evento “Cadena de suministro eficiente y segura”, organizado por el Municipio de Monterrey y el Consejo Mexicano de Comercio Exterior Noreste (Comce), Guajardo refirió que si Trump dice que no le interesa el acuerdo, que no le interesa México, entonces le gustaría saber qué pasaría si, antes de las elecciones intermedias en noviembre en EU, México le pone aranceles al cerdo, al queso y a otros productos del llamado “Rust Belt”, que es una zona industrial clave republicana.

Recordó que en el 2018, cuando EU puso aranceles al acero, México respondió con aranceles en zonas agrícolas clave y fueron los productores estadounidenses los que presionaron a su propio Gobierno para eliminarlos.

El ex secretario dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha adoptado una estrategia de paciencia y sabiduría que ella cree que es mejor para llevársela tranquila, pero no debe olvidar que el arte de negociar de Trump depende del tamaño que vea a su opositor. (AGENCIA REFORMA)