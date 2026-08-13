Estados Unidos endurece medidas contra el “turismo de nacimiento” y revoca 600 visas

La administración de Donald Trump anunció una estructura coordinada por el Departamento de Estado para identificar y sancionar a extranjeras que ingresan con visados temporales para dar a luz y obtener ciudadanía para sus hijos en el país, hasta ahora ya han revocado más de 600 visas.

Washington DC, Estados Unidos.- Con la creación de un grupo de trabajo especial, el gobierno de Donald Trump busca garantizar que las visas de no inmigrante se utilicen únicamente para los fines legales previstos, y prevenir su explotación mediante el turismo de maternidad, por lo que ya suma más de 600 visas revocadas a ciudadanos extranjeros de todo el mundo, informó el Departamento de Estado.

“El turismo de maternidad se ha convertido en una industria con fines de lucro”, argumentó el Gobierno estadounidense al asegurar que está utilizando todas las herramientas disponibles para evitar el fraude en el turismo de maternidad, y garantizar que las visas se utilicen únicamente para los fines legales previstos y prevenir su explotación.

Informó que la labor del grupo de trabajo de la Oficina de Asuntos Consulares y de los funcionarios consulares de las embajadas y consulados estadounidenses en todo el mundo está sacando a la luz “patrones generalizados de engaño”, por lo que el secretario de Estado, Marco Rubio, tiene amplias facultades discrecionales para revocar visas.

“Como el presidente Trump ha dejado claro, la ciudadanía no es una mercancía que se pueda adquirir mediante la explotación calculada de las leyes de inmigración estadounidenses”, indicó.

La revocación de visas se realizó tras un minucioso proceso de investigación en el que se analizaron los antecedentes y movimientos migratorios de ciudadanos de diversas nacionalidades. El Departamento de Estado subrayó que las facultades discrecionales del secretario de Estado, Marco Rubio, fueron determinantes para ejercer sanciones rápidas y efectivas. El comunicado oficial resalta la convicción de la administración de utilizar todos los recursos legales disponibles para salvaguardar el sistema migratorio del país.

El Departamento de Estado justificó las medidas al señalar que el turismo de nacimiento se convirtió en una industria lucrativa que opera abiertamente bajo la promesa de “ciudadanía automática” y “un futuro sin fronteras” para los hijos de extranjeras.

En El Paso, Texas, tras la orden ejecutiva “Fin al turismo de nacimientos” emitida por el presidente Donald Trump el pasado jueves 6 de agosto, los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) recibieron indicaciones de comenzar a cancelar las visas de turista a madres que hayan cruzado la frontera para tener un hijo ciudadano estadounidense, aunque la decisión de cada caso quedará a discreción de los propios oficiales.

La estrategia estadounidense, que pone énfasis en la protección del sistema migratorio y la integridad de las fronteras, continuará evolucionando a medida que se identifiquen nuevas formas de turismo de nacimiento y se desarrollen mecanismos para enfrentarlas. (El Heraldo de Saltillo)