Exige Sheinbaum justicia por embarazo de niña de 11 años

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum exigió investigar y hacer justicia por el embarazo de una niña de 11 años en Matamoros, Tamaulipas, caso que la Fiscalía estatal indaga como presunto abuso sexual.

La mandataria pidió que este jueves se informe la atención brindada a la menor y planteó invitar a la secretaria de las Mujeres para explicar la estrategia federal contra el embarazo infantil, la violencia sexual y las uniones tempranas.

Sheinbaum no precisó si Matamoros está incluido entre los municipios prioritarios de esa estrategia.

“Pues es un delito. Hay que perseguirlo y hacer justicia”, afirmó Sheinbaum al ser cuestionada sobre el exhorto que dirigiría a las autoridades responsables de investigar el caso.

La niña ingresó al Hospital General de Zona 13 del IMSS, en Matamoros con alrededor de cinco meses de embarazo.

Autoridades médicas iniciaron el procedimiento de interrupción legal del embarazo, luego de valorar los riesgos para su salud.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación para determinar quién o quiénes son responsables.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes pidió que las diligencias se realicen de manera pronta, especializada e imparcial.

“Podemos invitar a la secretaria de las Mujeres (a la mañanera) o que se informe qué se hizo en este caso”, respondió la presidenta al plantear que se dé cuenta de la atención otorgada a la niña. (AGENCIA REFORMA)