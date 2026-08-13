Agua devuelve tranquilidad y vida a familias de La Leona

Habitantes destacan que el nuevo equipamiento del pozo mejora su vida diaria y las actividades del campo

Para las familias del ejido La Leona, volver a contar con un suministro adecuado de agua significa dejar atrás el acarreo desde el pozo ejidal y recuperar un recurso indispensable para sus hogares, sus animales y las actividades que diariamente realizan en el campo.

El nuevo equipamiento del pozo de agua potable, entregado por el alcalde Tomás Gutiérrez a nombre del Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, beneficia a cerca de 300 habitantes de esta comunidad rural y responde a una necesidad que había complicado las actividades cotidianas de las familias tras la falla del equipo anterior.

Con una inversión de 246 mil pesos se instaló un nuevo sistema encabezado por una bomba sumergible de 15 caballos de fuerza, además de los componentes necesarios para mejorar el suministro hacia los hogares.

Humberto Valdés Mata, poblador de La Leona, recordó las dificultades que enfrentaban y destacó que la solución beneficia a toda la comunidad.

“Estábamos batallando, acarreando agua de un pozo ejidal hacia la comunidad. Con esta entrega nos beneficiamos todo el pueblo, nos ha servido mucho para el uso doméstico, para nuestros animales, para las plantas; queremos agradecer al alcalde y al gobernador por este gran apoyo”, expresó.

Jesús Valdés resumió desde la experiencia de quienes viven del campo la importancia que tiene este recurso para mantener activa a una comunidad.

“Es muy buena obra, antes no teníamos agua y ahorita tenemos el agua que necesitamos, y más. Si no hay agua no hay nada, está el rancho muerto, pero habiendo agua está todo alegre y en producción constante”, señaló.

Pero más allá del equipamiento, para quienes viven en La Leona el beneficio se refleja en acciones tan cotidianas como disponer de agua en casa, atender a sus animales o cuidar sus plantas sin tener que recurrir al traslado del líquido desde el pozo.

Con acciones como la realizada en La Leona, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe continúa atendiendo necesidades concretas de sus ejidos, con obras que se traducen en soluciones para la vida diaria de quienes habitan en el campo. (ACONTECER)