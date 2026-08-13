Rechaza Sheinbaum dar derecho de réplica en la mañanera

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la iniciativa del PAN para obligar al Gobierno federal a conceder derecho de réplica dentro de la mañanera, con un espacio de difusión equivalente al de las conferencias presidenciales.

La mandataria argumentó que los partidos políticos, legisladores y funcionarios tienen acceso a medios de comunicación, redes sociales y sus fracciones parlamentarias para responder a los señalamientos del Gobierno.

“Esto es un espacio del pueblo, es la mañanera del pueblo, un espacio donde el Gobierno de México tiene una responsabilidad: es el de informar a la gente. Si la gente nos ve, pues es que le gusta la mañanera; si no le gustara, pues no nos vería en vivo”, sostuvo.

El PAN anunció una propuesta para reformar el artículo 6 constitucional y la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica, a fin de que las autoridades respondan, en un plazo máximo de tres días hábiles, las solicitudes por información oficial considerada falsa o inexacta.

La iniciativa también plantea que el derecho de réplica pueda ejercerse en la conferencia presidencial y prevé una Ley de Comunicación Social para limitar los mensajes gubernamentales durante procesos electorales a asuntos de protección civil, salud y educación.

“El ejercicio de la mañana es un ejercicio de información y de debate público, de debate, de ideas y de acciones y de información permanente, de lo que hace el Gobierno”, afirmó Sheinbaum.

Al ser cuestionada sobre la exigencia del PAN de contar con un espacio de alcance similar al de la mañanera, la presidenta sostuvo que los partidos pueden construir sus propios canales informativos.

“Un partido político también puede, está en todo su derecho, pero cada quien su espacio. Aquí es el espacio de la mañanera del pueblo y así el PAN, el PRI, mismo Morena, quieren tener su espacio, pues tienen su espacio, deben hacer su espacio informativo”, respondió. (El Heraldo de Saltillo)